Hải Phòng thúc tiến độ dự án FDI bán dẫn tỉ USD

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra thực địa dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng có quy mô tỉ USD - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Ngày 3-11, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên dẫn đầu đoàn công tác thành phố kiểm tra, làm việc với một số doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, tiến độ triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đoàn đến nắm tình hình dự án Nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn của Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng trong Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (DEEP C 2A), thuộc phạm vi Khu thương mại tự do Hải Phòng.

Dự án này có quy mô gần 32,4ha với tổng mức đầu tư 26.255 tỉ đồng (tương đương khoảng 1 tỉ USD). Đây là dự án công nghệ cao có quy mô lớn, thuộc lĩnh vực bán dẫn đang được thành phố ưu tiên thu hút đầu tư.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ vận hành thử nghiệm vào quý 3-2027, và bắt đầu sản xuất thương mại từ quý 3-2028. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến đạt công suất gần 200.000 tấm đế mạch mỗi năm.

Qua kiểm tra thực địa, ông Lê Trung Kiên đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, khắc phục khó khăn trong quá trình thi công để sớm đưa nhà máy vào khai thác, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp công nghệ cao của thành phố.

Doanh nghiệp FDI bứt tốc với doanh thu vượt 1 tỉ USD

Cũng trong chuyến công tác, đoàn đến kiểm tra Nhà máy sản xuất đèn LED Innorex Vina của Công ty TNHH DH Lighting Vina tại Khu công nghiệp và phi thuế quan Nam Đình Vũ (khu 1).

Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 378 tỉ đồng, tương đương 15 triệu USD, công suất thiết kế 15 triệu sản phẩm mỗi năm, chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp ô tô.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và đang lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm để đưa nhà máy vào hoạt động trong quý 4-2026.

Đoàn tìm hiểu thực tế tình hình sản xuất tại Nhà máy sản xuất đèn Led Innorex Vina của Công ty TNHH DH Lighting Vina - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ lắp đặt máy móc, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan hỗ trợ để nhà máy sớm hoàn tất nghiệm thu đi vào sản xuất.

Cũng tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Việt Nam) có hoạt động kinh doanh nổi bật.

Doanh nghiệp này có tổng vốn đầu tư đăng ký 290 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 794 triệu USD, dự kiến cả năm đạt 1,163 tỉ USD, duy trì việc làm ổn định cho hơn 2.620 lao động.

Đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Lãnh đạo TP Hải Phòng nhấn mạnh hoạt động của các doanh nghiệp FDI có đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định cam kết đồng hành để cùng doanh nghiệp FDI kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất - Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thành phố cam kết chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ về hạ tầng giao thông kết nối, bảo đảm nguồn điện ổn định, đẩy nhanh thủ tục thông quan hải quan, thực hiện các cơ chế ưu đãi trong Khu thương mại tự do và phối hợp đào tạo, tuyển dụng nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư, triển khai các giai đoạn dự án theo cam kết để tạo thêm động lực tăng trưởng công nghiệp và mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.