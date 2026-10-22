Quỹ đầu tư ngoại rót vốn vào doanh nghiệp bao bì tái chế Việt Nam

Đại diện của Quỹ đầu tư Brookland và Công ty cổ phần Miza tại buổi lễ ký kết - Ảnh: Brookland

Theo thông tin công bố ngày 21-10, Brookland Group & Partners Limited, tổ chức đầu tư có hoạt động tại Dubai và Singapore, đã hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên vào Công ty cổ phần Miza (mã chứng khoán MZG), doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất giấy và bao bì tái chế.

Khoản đầu tư nằm trong thỏa thuận dài hạn có quy mô lên tới 5 triệu USD. Hai bên chưa công bố số tiền giải ngân cụ thể trong đợt đầu cũng như tỉ lệ cổ phần mà Brookland nắm giữ.

Thương vụ diễn ra khoảng 1 tháng sau khi FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn đầu tư quốc tế khi các cổ phiếu đủ điều kiện được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu.

Giao dịch được thực hiện thông qua việc Brookland nhận chuyển nhượng cổ phần từ một cổ đông hiện hữu của Miza, không phát hành cổ phiếu mới. Quỹ cho biết dự kiến tiếp tục tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp theo từng giai đoạn.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu giấy và bao bì tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, trong khi các yêu cầu về sản xuất xanh và tái chế ngày càng được chú trọng.

Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), năm 2025 tiêu thụ giấy của Việt Nam tăng 10,8%, đạt khoảng 7,77 triệu tấn, cao hơn sản lượng sản xuất trong nước khoảng 6,34 triệu tấn.

Bên cạnh nhu cầu thị trường, các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam và Quy định về Bao bì và Chất thải bao bì của Liên minh châu Âu (EU) cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc thu gom, tái chế và xử lý chất thải bao bì.

Thành lập năm 2010, Miza chuyên tái chế giấy phế liệu thành các loại giấy bao bì công nghiệp, thùng các tông và túi giấy. Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất chính tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, với doanh thu năm 2025 khoảng 185 triệu USD.

Ông John Hall, đối tác điều hành Brookland Group, đánh giá lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dòng vốn quốc tế. Theo ông, khoản đầu tư vào Miza là bước khởi đầu cho kế hoạch hợp tác dài hạn của quỹ với doanh nghiệp này.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỉ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 29,24 tỉ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ, còn vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,97 tỉ USD, tăng 44%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn lớn, với 21,82 tỉ USD vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh, chiếm hơn một nửa tổng vốn của hai hình thức này. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỉ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ.