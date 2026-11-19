Cán bộ Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM thực hiện thủ tục để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân tại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng - Ảnh: ÁI NHÂN

Theo Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM, tính đến ngày 19-11, toàn bộ dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo đã có 129 trường hợp được chi trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 821 tỉ đồng.

Cụ thể, tại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng đã có 123 hồ sơ được chi trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 816 tỉ đồng.

Dự án này có tổng số 1.029 trường hợp phải thu hồi đất (gồm 1.016 nhà đất của cá nhân, hộ gia đình và 13 nhà đất của tổ chức).

Trong đó, trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà là 315/316 trường hợp; nhà thuộc sở hữu nhà nước là 506/507 trường hợp; nhà chưa có giấy tờ 192/193 trường hợp; nhà đất của cơ quan, đơn vị, tổ chức là 13 trường hợp.

UBND phường Cầu Ông Lãnh phối hợp Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM đã mời tiếp xúc 863 trường hợp. Trong đó, có 562 trường hợp đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (142 hồ sơ đang làm thủ tục chi, 40 hồ sơ chờ thủ tục thừa kế, 46 hồ sơ chờ hộ dân cung cấp giấy tờ, 1 hồ sơ tranh chấp, 333 hồ sơ sở hữu nhà nước) và 217 trường hợp không đồng ý. Có 84 trường hợp không đến tiếp xúc.

UBND phường chuyển Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM 1.003 quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, đã chi tiền cho 123/1.003 hồ sơ với số tiền hơn 816 tỉ đồng.

Còn tại dự án chợ Gà - Gạo, phường Bến Thành cho hay đã có 28/247 trường hợp đồng ý nhận bồi thường và có 6 trường hợp đã được chi tiền với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Dự án chỉnh trang chợ Gà - Gạo có 247 trường hợp thu hồi đất (gồm 1 tổ chức; 236 hộ gia đình, cá nhân; 10 trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM phụ trách dự án cho hay triển khai dự án thời gian qua, Ban liên tục tiếp xúc, giải thích đầy đủ, cụ thể cho tất cả hộ dân, các trường hợp về chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

"Đối với trường hợp đồng ý phương án, chúng tôi thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả tiền qua tài khoản. Trường hợp chưa đồng thuận, chúng tôi vẫn kiên trì vận động, giải thích rõ cho họ. Hiện nay kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã ứng bảo đảm cho nhiệm vụ chi trả cho các trường hợp...", đại diện Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP.HCM phụ trách dự án cho hay.

Quy mô, tiến độ dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo - Đồ họa: ÁI NHÂN

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