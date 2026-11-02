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16 bước gấp rút giải phóng mặt bằng dự án rạch Ông Bé ở TP.HCM

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

Dự án cải tạo rạch Ông Bé ở TP.HCM có gần 6 tháng để hoàn tất bồi thường, giải tỏa nhà đất và bàn giao mặt bằng. Thành phố chia công việc thành 16 bước, đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31-3-2027.

16 bước gấp rút giải phóng mặt bằng dự án rạch Ông Bé ở TP.HCM - Ảnh 1.

Các nhà ven tuyến rạch Ông Bé được dựng tôn lụp xụp, nhiều nhà phải chủ động chống nhà cao, nhiều nhà dùng vải bạt che chắn - Ảnh: KỲ PHONG

Theo kế hoạch vừa được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh ký, ban hành, Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh tại phường Chánh Hưng, xã Bình Hưng bắt đầu các công việc liên quan đến thu hồi đất từ tháng 10-2026.

Cụ thể, từ ngày 11 đến 17-10-2026, các đơn vị xây dựng kế hoạch thu hồi đất, họp với người dân trong khu vực và ra thông báo thu hồi đất. Từ ngày 18 đến 20-10-2026, thông báo được gửi đến người có đất bị thu hồi.

Cùng thời gian này, từ ngày 18-10 đến 1-11-2026, việc khảo sát, đo đạc, kiểm đếm nhà đất và tài sản được tiến hành. Đồng thời, xác minh nguồn gốc đất, tình trạng pháp lý nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 2 đến 16-11-2026, các đơn vị lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những trường hợp đã đủ điều kiện sẽ được lập phương án trước, không phải chờ hoàn tất hồ sơ của toàn bộ dự án.

Dự thảo phương án được niêm yết công khai từ ngày 17 đến 26-11-2026. Tiếp đó, từ ngày 27-11 đến 26-12-2026, các đơn vị lấy ý kiến người dân, tiếp thu và giải đáp những nội dung được góp ý.

Việc thẩm định phương án dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 29-12-2026. Nếu đủ điều kiện, phương án sẽ được phê duyệt vào ngày 30-12-2026.

Từ ngày 31-12-2026 đến 29-1-2027, người dân được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương án đã duyệt. Quyết định thu hồi đất dự kiến được ban hành từ ngày 8 đến 14-2-2027.

Với những trường hợp chưa đồng ý hoặc không phối hợp, từ ngày 15-2 đến 6-3-2027, chính quyền tiếp tục gặp gỡ, đối thoại và giải thích chính sách. Từ ngày 7 đến 26-3-2027, những trường hợp chưa giao đất tiếp tục được vận động, thuyết phục và xử lý theo quy định.

Sau khi thu hồi đất, thành phố tiếp nhận, quản lý khu đất và bàn giao cho chủ đầu tư. Toàn bộ mặt bằng dự án phải được bàn giao trước ngày 31-3-2027.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tiến độ, kịp thời báo cáo những vướng mắc phát sinh. Chính quyền phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Các đơn vị phải cập nhật tiến độ trước 17h thứ năm hằng tuần. Những vụ việc phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án phải được báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo tiếp theo.

16 bước gấp rút giải phóng mặt bằng dự án rạch Ông Bé ở TP.HCM - Ảnh 3.TP.HCM chấp thuận chi hơn 17.000 tỉ đồng nạo vét rạch Ông Bé, Bà Lớn

Sáng 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X đã quyết định phê duyệt 2 dự án nạo vét và xây đường dọc tuyến thuộc rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn.

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    Chủ đề: giải phóng mặt bằng phường Chánh Hưng xã Bình Hưng rạch Bà Lớn rạch Ông Bé

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