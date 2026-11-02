Người dân đồng ý nhận bồi thường, phải có tiền để chi trả ngay

Dự án đường ven biển Vạn Lương - Ninh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 2-11, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tăng cường kiểm tra thực tế, trực tiếp tại các dự án, các địa phương chậm tiến độ giải phóng mặt bằng.

Qua đó, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Bố trí vốn chi trả ngay khi người dân đồng ý nhận tiền bồi thường

Động thái trên được thực hiện sau khi Khánh Hòa tổ chức phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm, động lực, nhiều dự án trên địa bàn, từ tháng 6-2026.

Tuy nhiên, qua 3 tháng, nhiều dự án trọng điểm, cả dự án trọng điểm quốc gia, vẫn chậm giải quyết các vướng mắc, thậm chí có các dự án không có biến chuyển.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị đo đạc khẩn trương hoàn thành, bàn giao bản đồ, ranh giới theo từng phần để các địa phương triển khai kiểm kê, không chờ hoàn thành công tác đo đạc toàn dự án.

Tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo phương thức "cuốn chiếu".

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu nhà thầu bố trí đầy đủ trang thiết bị, nhân lực để triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

Khẩn trương rà soát, tháo gỡ xử lý các khó khăn, vướng mắc về giá đất để tính tiền bồi thường, nhất là tại các khu vực có chênh lệch lớn khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất.

Kiểm tra, chấn chỉnh những bất cập trong công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm, quy trình và thời gian xử lý từng khâu, hạn chế tình trạng hồ sơ bị trả lại nhiều lần do chưa đảm bảo yêu cầu.

Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân đã đồng ý nhận tiền nhưng chậm được chi trả do thiếu kinh phí.

Nhiều dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng

Trước đó, trong báo cáo tổng kết 90 ngày cao điểm nhiều đơn vị bị nêu tên trong việc chậm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ dự án, trong đó có cả dự án trọng điểm quốc gia.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 25-9 (thời điểm kết thúc 90 ngày cao điểm), chỉ có 25/40 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu hoặc gần mức hoàn thành.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đang chậm tiến độ - Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án có tỉ lệ thấp hoặc chưa có sản phẩm theo mục tiêu. Trong đó, nhóm chuyển biến chậm phải kể đến: dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các hạng mục sông Cái - Tân Mỹ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 - 2 và Cụm công nghiệp Phước Minh 3.

Nhóm dự án chuyển biến từ 15% đến dưới 40%: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1, Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam - Enfinity, khu đô thị phức hợp Cam Tân, khu đô thị mới Tây Bắc…

Nhóm dự án "giậm chân tại chỗ", chưa có chuyển biến về giải phóng mặt bằng sau 90 ngày, gồm: Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 và Ninh Xuân 2, Cụm công nghiệp Phước Minh 3.

Có 5 nhóm nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm, gồm chậm hoàn thiện điều kiện đầu vào; chưa bố trí đầy đủ kinh phí; chậm xác minh nguồn gốc, họp xét, xác nhận hồ sơ và xử lý thủ tục.

Chậm đo đạc, kiểm kê, lập và hoàn thiện phương án, chi trả, phối hợp bàn giao mặt bằng; vướng mắc về chính sách, giá đất, tái định cư; và người dân chưa đồng thuận, tranh chấp, thừa kế, vắng chủ hoặc chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường, tái định cư.

Ngoài đề xuất khen thưởng 4 tập thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cũng kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê bình một số địa phương, đơn vị còn để khối lượng hồ sơ thuộc thẩm quyền tồn đọng lớn, chuyển biến chậm dù đã có đủ điều kiện thực hiện.