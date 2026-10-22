Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vay 13.500 tỉ đồng, Khang Điền bồi thường ngay cho người dân khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo vào tuần tới

tác giả
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

Sau khi ký kết hợp đồng vay 13.500 tỉ đồng chiều 22-10, dự kiến Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền sẽ chi bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo trong tuần tới.

Vay 13.500 tỉ đồng, Khang Điền bồi thường ngay cho người dân khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo vào tuần tới - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chứng kiến đại diện 2 đơn vị ký kết hợp đồng vay cho dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo - Ảnh: ANX

Chiều 22-10, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỉ đồng.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh và đại diện các sở ngành, địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, khẳng định tiếp nối lễ khởi công ngày 29-8, sự kiện ký kết hợp đồng vay cho dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc huy động nguồn lực triển khai dự án, phục vụ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân.

"Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với mục tiêu tái định cư tại chỗ, hoàn toàn không nhằm mục đích kinh doanh thương mại. Sau khi hoàn thành, những người dân đã gắn bó nhiều thế hệ với mảnh đất này sẽ được trở về an cư trong những khu nhà ở khang trang, chất lượng, với đầy đủ tiện ích như công viên, trường học và các công trình phục vụ cộng đồng, ngay trên chính nơi mình từng sinh sống.

Khang Điền và VietinBank sẽ phối hợp bố trí nguồn vốn theo tiến độ, phục vụ các hạng mục xây dựng nhà ở tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và tiện ích xã hội, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong quá trình triển khai dự án", ông Vương Văn Minh chia sẻ.

Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị VietinBank - bày tỏ sự tự hào của ngân hàng khi đồng hành cùng với Khang Điền và thành phố để chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo, tạo sinh kế, an cư cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực này. Ngân hàng sẽ phối hợp chặt chẽ với Khang Điền, cung cấp nguồn lực và giải pháp tài chính phù hợp trong quá trình thực hiện dự án.

Vay 13.500 tỉ đồng, Khang Điền bồi thường ngay cho người dân khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo vào tuần tới - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp đồng vay cho dự án - Ảnh: ANX

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của ngân hàng cũng như Công ty Khang Điền trong việc phối hợp và thu xếp, chuẩn bị nguồn lực tài chính cho dự án. 

"Theo kế hoạch dự kiến, thành phố sẽ bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân vào tuần tới. Sau buổi ký kết này, ngân hàng sẽ giải chi ngay vốn vay và thành phố sẽ sớm có mặt bằng để triển khai dự án. 

Dự án chỉnh trang khu chợ Gà - Gạo - Mả Lạng là một dự án rất nhân văn của thành phố, rất đặc biệt và không vì mục tiêu lợi nhuận. Thành ủy đã chỉ đạo dự án phục vụ tái định cư tại chỗ, toàn bộ người dân đều đảm bảo có nhà ở tại chỗ và không có bất kỳ một m² thương mại tại dự án này. 

Mong rằng VietinBank tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp của thành phố nói chung cũng như Công ty Khang Điền, đồng hành với sự phát triển của TP.HCM...", Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

- Ảnh 2.

Quy mô, tiến độ dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo - Đồ họa: ÁI NHÂN

Vietinbank cho vay 13.500 tỉ đồng, Khang Điền bồi thường ngay cho người dân khu Mả Lạng, chợ Gà- Gạo - Ảnh 4.Mả Lạng, chợ Gà - Gạo sẽ khang trang tiện nghi ra sao?

Khu dân cư Mả Lạng và chợ Gà - Gạo từ hiện trạng lụp xụp, xuống cấp sẽ được xây dựng lại đồng bộ, khang trang, tiện nghi.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Công ty Khang Điền chợ Gà Gạo VietinBank chỉnh trang đô thị Mả Lạng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất