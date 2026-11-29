Một người đàn ông mua sắm tại khu chợ địa phương ở Tehran ngày 23-8 - Ảnh: REUTERS

Tỉ giá đồng rial của Iran ngày 28-11 giảm xuống mức thấp kỷ lục, tiến sát ngưỡng 3 triệu rial đổi 1 USD, trong bối cảnh lạm phát gia tăng, Mỹ siết chặt trừng phạt và mở rộng các biện pháp phong tỏa.

Theo trang theo dõi tỉ giá thị trường tự do Bonbast.com, giá bán USD ở mức khoảng 2,992 triệu rial, tăng so với mức 2,938 triệu rial ngày 27-11. Trong khi đó, trang Alanchand.com ghi nhận tỉ giá 2,999 triệu rial/USD, tăng 1,83%.

Sức ép kinh tế bủa vây

Đà mất giá của đồng nội tệ diễn ra khi nền kinh tế Iran phải đối mặt với nhiều sức ép, từ nguồn thu ngoại tệ suy giảm đến những thiệt hại về cơ sở hạ tầng trong chiến tranh và các biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ.

Ngày 21-11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mô tả tình hình hiện nay là một “cuộc chiến kinh tế thầm lặng”, khó khăn hơn nhiều so với một cuộc xung đột sử dụng tên lửa và gây ra sự tàn phá.

“Đây là một cuộc chiến kinh tế… và đó hoàn toàn không phải là một trận chiến dễ dàng” - Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Pezeshkian.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết nước này không thể bán dầu, không thu được ngoại tệ cũng không thể thu thuế. Ông đồng thời cảnh báo tình trạng thất nghiệp có thể dẫn đến biểu tình và xung đột xã hội.

Theo báo Washington Post, lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran thất thu khoảng 3-4 tỉ USD mỗi tháng.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Hadi Kahalzadeh, nghiên cứu viên tại Đại học Brandeis (Mỹ) chuyên về thị trường lao động, nhận định Iran đang chịu áp lực kinh tế lớn hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong những thập niên gần đây.

Ông Kahalzadeh dự báo tác động từ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, kết hợp với những thiệt hại về cơ sở hạ tầng trong chiến tranh, có thể khiến nền kinh tế nước này suy giảm 4-6% trong năm nay.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng lệnh phong tỏa khó có thể khiến kinh tế Iran sụp đổ hoàn toàn. Với quy mô dân số hơn 90 triệu người, Iran vẫn có thể thu thuế trong nước và duy trì hoạt động xuất khẩu qua đường bộ tới nhiều nước trong số bảy quốc gia có chung đường biên giới.

“Bất chấp mọi thiệt hại từ chiến tranh, lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt, Iran vẫn còn một số đòn bẩy, một số năng lực để tồn tại” - ông Kahalzadeh nhận định, đồng thời cảnh báo sự tồn tại này sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Những ngày "thắt lưng buộc bụng"

Sức ép kinh tế đang thể hiện rõ trong đời sống hằng ngày của người dân Iran. Tờ Wall Street Journal dẫn số liệu thống kê của chính phủ Tehran cho thấy lạm phát giá thực phẩm và đồ uống đã vượt 110% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến sức mua của các hộ gia đình suy giảm nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Iran tiếp tục cắt giảm trợ cấp đối với những mặt hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm và nhiên liệu. Quyết định giảm một phần trợ giá xăng dầu hồi mùa hè đã khiến người dân phải xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Giá xăng cao là một trong những gánh nặng mà người dân Iran đang phải đối mặt - Ảnh: REUTERS

Theo những người dân Iran trả lời phỏng vấn Washington Post, việc cắt giảm trợ giá nhiên liệu gây tác động tiêu cực lớn nhất đến đời sống hằng ngày. Nhà chức trách cũng thu hẹp trợ cấp lương thực, dù phủ nhận các động thái này là hình thức phân phối theo định mức.

Trong tháng này, giới chức áp dụng hạn mức mới đối với lượng bánh mì trợ giá mà người dân được phép mua tại một số tỉnh. Trước đó, có thông tin cho rằng hàng triệu người đã bị loại khỏi danh sách thụ hưởng chương trình phiếu thực phẩm quy mô lớn được nhà nước triển khai hồi tháng 1, sau các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang.

Tại Tehran, những lời phàn nàn về giá cả ngày càng xuất hiện nhiều ở các khu chợ và cửa hàng, theo Wall Street Journal. Một cư dân ngoài 70 tuổi cho biết ông chứng kiến ngày càng nhiều người tìm mua khoai tây và hành tây giảm giá, dù những mặt hàng này đã bắt đầu hư hỏng.

Khó khăn còn lan sang lĩnh vực năng lượng. Theo trang Iran International, từ ngày 22-11, các biện pháp hạn chế cung cấp điện cho khu dân cư và cơ sở thương mại bắt đầu được áp dụng do các nhà máy điện thiếu nhiên liệu.

Công ty điện lực nhà nước Iran (Tavanir) đã triển khai cắt điện luân phiên, với thời gian mất điện lên tới hai giờ mỗi ngày tại một số khu vực. Tavanir cho biết thiệt hại tại các mỏ khí đốt tự nhiên trong chiến tranh đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Trong thông điệp gửi tới toàn quốc hôm 21-11, Tổng thống Pezeshkian cảnh báo Iran sẽ trải qua một mùa đông khó khăn. Ông cho biết thời gian mất điện có thể kéo dài hơn khi thời tiết khắc nghiệt ập đến.

Ông Reza Sepahvand, người phát ngôn Ủy ban Năng lượng Quốc hội Iran, cũng cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho tình trạng mất điện nghiêm trọng hơn trong mùa đông.

Những khó khăn về năng lượng làm dấy lên lo ngại không chỉ về khả năng sưởi ấm nhà cửa mà còn về hoạt động sản xuất công nghiệp, việc làm và khả năng duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran Shamseddin Hosseini cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và khí đốt phục vụ sưởi ấm có thể khiến các cơ sở sản xuất phải đóng cửa, đẩy người lao động vào cảnh thất nghiệp.

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng cũng vấp phải chỉ trích ngay trong nội bộ Iran. Nghị sĩ theo đường lối cải cách Iran Ahmad Bigdeli trong tháng này đã lên án chính phủ vì không giải quyết vấn đề tiền lương trong bối cảnh điều kiện sống của giáo viên, nông dân, quân đội và lực lượng thực thi pháp luật ngày càng khó khăn.

“Người lao động hiện nay không thể thở nổi” - ông Bigdeli tuyên bố, theo bản tóm tắt phát biểu đăng trên Hãng tin Nour News.