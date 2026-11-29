Ảnh vệ tinh cho thấy một con tàu bốc cháy ở eo biển Hormuz ngày 28-11 - Ảnh: REUTERS

Iran nói tàu dầu trúng thủy lôi, drone trinh sát bị bắn hạ

Trong bản tin ngày 29-11, Đài Al Jazeera dẫn lời Hải quân Iran cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Mehr, Hải quân Iran nói 3 tàu chở dầu đã đi vào một "khu vực hạn chế". Sau khi một tàu trúng thủy lôi, hai tàu đi cùng quyết định đổi hướng, quay về phía vịnh Ba Tư.

Cũng tại eo biển Hormuz, quân đội Iran ngày 28-11 tuyên bố đã bắn hạ một "máy bay không người lái trinh sát của đối phương", theo Hãng tin Anadolu.

Trong thông cáo do Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đăng tải, quân đội nước này cho biết đã phát hiện chiếc drone trên vùng trời vịnh Ba Tư và bắn hạ bằng hệ thống phòng không do Iran tự phát triển. Thông cáo chưa nêu bên vận hành drone hay thời điểm bị bắn hạ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng việc hải quân nước này "bảo vệ" eo biển Hormuz đã củng cố vị thế chiến lược của Tehran trong khu vực và trên thế giới.

Trong thông điệp nhân Ngày Hải quân Iran, ông Araghchi nhấn mạnh vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz có ý nghĩa then chốt đối với an ninh và lợi ích quốc gia. Theo ông, bảo vệ vùng biển này là yếu tố quyết định để Iran duy trì sức mạnh trên biển.

Iran chuẩn bị ứng phó nếu Mỹ tấn công trên bộ

Phó Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Quân đội Iran Nozar Nemati - Ảnh: IRNA

Ngày 28-11, Phó Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Quân đội Iran Nozar Nemati cho biết các đơn vị quân đội nước này cũng đã được bố trí dọc biên giới và chuẩn bị phương án ứng phó khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ.



Theo Hãng thông tấn ISNA, ông Nozar Nemati cho biết Iran đã triển khai nhiều lực lượng tại các khu vực biên giới, đồng thời bố trí vũ khí và trang thiết bị cần thiết tại những địa điểm được đánh giá có nguy cơ xảy ra hành động quân sự.

"Chúng tôi đã triển khai nhiều lực lượng dọc theo biên giới trên bộ và tại những khu vực mà chúng tôi dự đoán đối phương có thể thực hiện hành động liều lĩnh như phát động chiến dịch trên bộ", ông cho hay.

Ông Nemati cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ chịu tổn thất lớn nếu mở chiến dịch trên bộ. Theo ông, Washington hiểu rõ rủi ro và khả năng thất bại nếu đưa quân vào lãnh thổ Iran.

