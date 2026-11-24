Độc giả lựa chọn sách tại một nhà sách ở Mỹ. Thị trường xuất bản năm 2026 ghi nhận sự phân hóa giữa các thể loại - Ảnh: Shutterstock

Thị trường sách in Mỹ tiêu thụ 531 triệu bản trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tổng lượng sách bán ra gần như không thay đổi, doanh số giữa các thể loại lại có sự chênh lệch đáng kể, theo số liệu của Circana BookScan được Publishers Weekly công bố.

Manga là một trong những điểm sáng của thị trường khi tăng thêm 13,8 triệu bản so với năm trước, sau giai đoạn suy giảm vào năm 2025.

Kristen McLean, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích khách hàng của Circana, cho rằng sự xuất hiện của các loạt anime mới, hoạt động đầu tư của nhà xuất bản Nhật Bản tại Mỹ và sức hút của văn hóa đại chúng châu Á góp phần thúc đẩy kết quả này.

Tiểu thuyết tiếp tục hút độc giả

Không chỉ manga, sách hư cấu dành cho người trưởng thành cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Lượng bán ra tăng 8%, trong khi sách hư cấu dành cho trẻ em tăng 5%.

Trong nhóm tiểu thuyết, romantasy - thể loại kết hợp yếu tố lãng mạn và giả tưởng - tiếp tục được độc giả quan tâm. Sách khoa học viễn tưởng và phiêu lưu hành động cũng có sức tiêu thụ tốt. Ngược lại, tiểu thuyết tình cảm đương đại đang gặp khó khăn.

Các tác phẩm kinh điển như sử thi Odyssey và Đồi gió hú cũng được độc giả chú ý trở lại nhờ các dự án chuyển thể điện ảnh - Ảnh: Warner Bros/Universal

Các tác phẩm văn học kinh điển cũng được chú ý trở lại nhờ những dự án chuyển thể điện ảnh, trong đó có The Odyssey và Đồi gió hú. Việc đưa tác phẩm văn học lên màn ảnh tiếp tục tạo cơ hội để những cuốn sách đã xuất bản từ lâu tiếp cận nhóm độc giả mới.

Một phân khúc khác đang tăng trưởng là sách hoạt động dành cho trẻ em và người lớn, gồm sách tô màu, sách giải đố và các ấn phẩm tương tác.

Người tiêu dùng ngày càng tìm đến những hoạt động thủ công, giải trí không cần sử dụng màn hình, việc dành thời gian ngoại tuyến đang trở thành một hình thức chăm sóc bản thân.

Sách phi hư cấu tiếp tục giảm doanh số

Trái với đà tăng của tiểu thuyết và manga, sách phi hư cấu dành cho người trưởng thành vẫn chưa cải thiện. Sách dành cho thanh thiếu niên cũng giảm 19% về lượng bán, dù mức này đã thấp hơn mức giảm 23% được ghi nhận trước đó.

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng có thể góp phần lý giải tình trạng trên. Độc giả ngày càng ít dành sự chú ý cho một số đầu sách phi hư cấu. Trong khi đó, người trẻ có xu hướng nấu ăn ít hơn và tìm đến các ứng dụng thay vì sử dụng sách dạy nấu ăn. Một số nhóm sách phát triển bản thân và sách tôn giáo cũng ghi nhận doanh số đi xuống.

Thị hiếu đọc sách thay đổi khiến các nhà xuất bản Mỹ phải tìm kiếm những phân khúc tăng trưởng mới - Ảnh: Pxhere

Theo Circana BookScan, tổng lượng sách in bán ra tại Mỹ đến hết tháng 9 đạt 531 triệu bản, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đơn vị này dự báo thị trường sách in cả năm có thể không tăng trưởng hoặc tăng tối đa 2%.

Trong khi đó, Hiệp hội Các nhà xuất bản Mỹ (AAP) ghi nhận doanh thu sách thương mại tăng 5,9% trong tám tháng đầu năm.

Hai kết quả không mâu thuẫn, bởi BookScan thống kê số bản sách in được bán ra, còn AAP theo dõi doanh thu từ cả sách in và sách kỹ thuật số.

Các nhà xuất bản Mỹ kỳ vọng mùa mua sắm cuối năm sẽ thúc đẩy doanh số, dù người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu trước áp lực kinh tế. Bên cạnh sức mua, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và chậm trễ vận chuyển cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường sách.