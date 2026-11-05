Vừa đoạt giải Goncourt 2026, nhà văn bất ngờ thú nhận dùng ChatGPT viết sách

Nhà văn Philippe Jaenada, tác giả tiểu thuyết L'Inconnue du quai de Javel, sau lễ trao giải thưởng văn học Goncourt 2026 tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 3-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 4-11, nhà văn Philippe Jaenada, người vừa đoạt giải thưởng văn học danh giá Goncourt 2026 của Pháp, bất ngờ thừa nhận đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ba lần trong quá trình viết tác phẩm đoạt giải.

Trong đó, ông đưa một câu do ChatGPT tạo ra vào tác phẩm với mục đích "đánh đố độc giả".

Trả lời Đài France Inter, nhà văn 62 tuổi cho biết những lần sử dụng AI đều diễn ra trong quá trình viết cuốn tiểu thuyết L'Inconnue du quai de Javel (tạm dịch: Người phụ nữ bí ẩn ở bến cảng Javel), tác phẩm vừa giúp ông giành giải thưởng trên khi kết quả được công bố hôm 3-11.

Ông Jaenada tiết lộ trong lần đầu sử dụng AI, ông đã đưa một câu do ChatGPT viết vào tiểu thuyết để "đánh đố độc giả". Nhà văn cũng tiết lộ câu văn này với ban giám khảo giải thưởng.

"Nếu câu văn này bị lộ ra ngoài, tôi sẽ biết ai đã tiết lộ nó", nhà văn nói đùa.

Ở lần sử dụng khác, ông dùng AI để thử ChatGPT và châm biếm công cụ này vì thường đưa ra những câu trả lời vô lý khi được hỏi về một chi tiết kỹ thuật.

Ngoài ra, ông Jaenada cũng sử dụng AI để tìm kiếm thông tin phục vụ nghiên cứu.

"Tôi nghĩ chúng ta không thể phớt lờ AI hay xem như công nghệ này không tồn tại. Thay vào đó, cần chấp nhận, sử dụng và làm chủ AI, thay vì để công nghệ thay thế con người. AI phải là công cụ hữu ích", ông bày tỏ.

Tiểu thuyết của Jaenada kể về một vụ án mạng chưa được phá giải, trong đó nạn nhân là một phụ nữ trẻ đến từ vùng Brittany, xảy ra vào cuối những năm 1940.

Việc nhà văn Jaenada công khai sử dụng AI diễn ra trong lúc công nghệ này vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới học thuật và văn chương. Một số nhà văn, học giả bị chỉ trích, thậm chí bị loại khỏi các cuộc thi vì bị nghi sử dụng AI trong sáng tác.

Trước đó, nhà văn người Haiti - Canada Thelyson Orelien từng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho giải Goncourt. Tuy nhiên, tiểu thuyết C'était ça ou mourir (tạm dịch: đó là lựa chọn duy nhất hoặc phải chết) của ông đã bị rút khỏi danh sách rút gọn sau những nghi vấn về việc sử dụng AI trong quá trình viết sách. Tháng trước, nhà xuất bản tại Canada của ông Orelien xác nhận ông đã dùng AI để hỗ trợ viết tiểu thuyết và quyết định chấm dứt hợp tác với nhà văn này.