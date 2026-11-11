Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

'Đi lại 10 lần vẫn chưa xong hồ sơ đất': Mong hướng dẫn rõ để người dân giảm đi lại

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Câu chuyện một người dân ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng, phản ánh phải mất nhiều thời gian đi lại làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất dù đã được lãnh đạo xã chỉ đạo giải quyết ngay, phần nào nói lên sự vất vả khi đi giải quyết thủ tục hành chính.

Đi lại 10 lần không xong hồ sơ đất: Nhiều người nói còn khổ hơn - Ảnh 2.

Con đường gần khu đất ông Huỳnh Kim Cường (thôn Nam Hà, xã Thăng An) xin chuyển mục đích sử dụng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau khi bài báo được phản ánh, lãnh đạo xã Thăng An đã tiếp nhận, kiểm tra. TP Đà Nẵng thời gian qua cũng quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh thủ tục hành chính, giảm đi lại nhiều lần cho công dân.

Sự việc của người dân ở xã Thăng An có thể có những lý do khách quan dẫn tới việc giải quyết hồ sơ mất thời gian dài, nhưng nếu đứng ở góc độ người dân thì hành trình theo đuổi vụ việc cũng đầy mệt mỏi.

Mong cơ quan hành chính hướng dẫn kỹ cho công dân

TIN LIÊN QUAN

Nói với Tuổi Trẻ, người trong vụ việc cho biết không muốn làm ảnh hưởng tới bất cứ cán bộ nào, cũng bất đắc dĩ gia đình mới phải phản ánh tới các cơ quan cấp trên.

"Tôi mong qua vụ việc này các phòng ban, cơ quan lưu tâm hơn để hướng dẫn cho người dân khi làm các thủ tục hành chính.

Người dân có thể không nắm hết các kiến thức pháp luật, quy định liên quan, việc mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi gây tâm lý mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều tới công việc" - chị B.N., con gái ông Huỳnh Kim Cường (thôn Nam Hà, xã Thăng An), nói.

Bạn đọc đồng cảm với người trong cuộc

Trên bài viết của Tuổi Trẻ, đề cập câu chuyện của ông Cường, nhiều bạn đọc chia sẻ những trải nghiệm tương tự và mong thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện hơn.

Bạn đọc Nguyễn Đình Long thắc mắc vì sao một hồ sơ có vướng mắc lại phải hẹn người dân đến làm việc nhiều lần. Bạn đọc Hùng cũng đặt câu hỏi vì sao chưa thông báo rõ lý do để người dân chủ động sắp xếp công việc.

Bạn đọc Hoàng Tùng mong cơ quan chức năng kiểm tra và có câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, bạn đọc Chánh đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm trễ để có hướng khắc phục.

Chia sẻ trải nghiệm của mình, bạn đọc Quang Vũ cho biết đã làm thủ tục hoàn công nhà tại Hội An gần một năm, đi lại nhiều lần nhưng chưa xong. Bạn đọc Nhi kể việc đo đạc một thửa đất mất 5 tháng, phải liên hệ nhiều lần mới hoàn tất khâu xác nhận bản vẽ.

Một số bạn đọc khác cũng phản ánh tình trạng hồ sơ kéo dài, phải nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để hỏi tiến độ.

Bạn đọc Thao mong chính quyền quan tâm giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng, không chỉ trường hợp được báo chí phản ánh. Với những hồ sơ có vướng mắc, cần thông báo cụ thể để người dân biết và phối hợp xử lý.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường hướng dẫn, thông báo tiến độ và trả lời bằng văn bản khi cần thiết, giúp người dân hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đi lại 10 lần không xong hồ sơ đất: Nhiều người nói còn khổ hơn - Ảnh 3.

Tóm lược sơ bộ vụ việc. Đồ họa: BÁ DŨNG (sử dụng công nghệ AI)

Trước đó, chiều 9-11, sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, cho biết đã triệu tập các phòng ban, đơn vị để nắm đầy đủ vụ việc.

Ông Phong nói biết theo giải trình của cơ quan chuyên môn thì hồ sơ đất của gia đình ông Cường có chút phức tạp liên quan đến một tuyến đường từng tồn tại trong ranh giới thửa đất. Các đơn vị phải xác minh kỹ. Hơn nữa, quá trình giải quyết, ra thuế cũng có sự chưa thống nhất với cơ quan thuế.

'Dân đi tới lui 10 lần vẫn chưa xong hồ sơ đất đai': Nhiều bạn đọc nói 'bản thân còn cực hơn nhiều' - Ảnh 2.Dân phản ánh nộp hồ sơ đất đai phải '10 lần tới lui' vẫn không xong, chủ tịch xã nói gì?

Một người dân ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng phản ánh việc gửi hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trong gia đình để tách thửa, chia cho 4 người con. Tuy nhiên phải mất nhiều tháng, đi lên xã 10 lần theo lịch hẹn nhưng vẫn chưa xong và không rõ lý do.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xã Thăng An thủ tục hành chính hồ sơ đất đai TP. HCM TP Đà Nẵng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất