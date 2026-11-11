'Đi lại 10 lần vẫn chưa xong hồ sơ đất': Mong hướng dẫn rõ để người dân giảm đi lại

Con đường gần khu đất ông Huỳnh Kim Cường (thôn Nam Hà, xã Thăng An) xin chuyển mục đích sử dụng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau khi bài báo được phản ánh, lãnh đạo xã Thăng An đã tiếp nhận, kiểm tra. TP Đà Nẵng thời gian qua cũng quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh thủ tục hành chính, giảm đi lại nhiều lần cho công dân.

Sự việc của người dân ở xã Thăng An có thể có những lý do khách quan dẫn tới việc giải quyết hồ sơ mất thời gian dài, nhưng nếu đứng ở góc độ người dân thì hành trình theo đuổi vụ việc cũng đầy mệt mỏi.

Mong cơ quan hành chính hướng dẫn kỹ cho công dân

Nói với Tuổi Trẻ, người trong vụ việc cho biết không muốn làm ảnh hưởng tới bất cứ cán bộ nào, cũng bất đắc dĩ gia đình mới phải phản ánh tới các cơ quan cấp trên.

"Tôi mong qua vụ việc này các phòng ban, cơ quan lưu tâm hơn để hướng dẫn cho người dân khi làm các thủ tục hành chính.

Người dân có thể không nắm hết các kiến thức pháp luật, quy định liên quan, việc mất nhiều thời gian đi lại, chờ đợi gây tâm lý mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều tới công việc" - chị B.N., con gái ông Huỳnh Kim Cường (thôn Nam Hà, xã Thăng An), nói.

Bạn đọc đồng cảm với người trong cuộc

Trên bài viết của Tuổi Trẻ, đề cập câu chuyện của ông Cường, nhiều bạn đọc chia sẻ những trải nghiệm tương tự và mong thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện hơn.

Bạn đọc Nguyễn Đình Long thắc mắc vì sao một hồ sơ có vướng mắc lại phải hẹn người dân đến làm việc nhiều lần. Bạn đọc Hùng cũng đặt câu hỏi vì sao chưa thông báo rõ lý do để người dân chủ động sắp xếp công việc.

Bạn đọc Hoàng Tùng mong cơ quan chức năng kiểm tra và có câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, bạn đọc Chánh đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm trễ để có hướng khắc phục.

Chia sẻ trải nghiệm của mình, bạn đọc Quang Vũ cho biết đã làm thủ tục hoàn công nhà tại Hội An gần một năm, đi lại nhiều lần nhưng chưa xong. Bạn đọc Nhi kể việc đo đạc một thửa đất mất 5 tháng, phải liên hệ nhiều lần mới hoàn tất khâu xác nhận bản vẽ.

Một số bạn đọc khác cũng phản ánh tình trạng hồ sơ kéo dài, phải nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để hỏi tiến độ.

Bạn đọc Thao mong chính quyền quan tâm giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng, không chỉ trường hợp được báo chí phản ánh. Với những hồ sơ có vướng mắc, cần thông báo cụ thể để người dân biết và phối hợp xử lý.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường hướng dẫn, thông báo tiến độ và trả lời bằng văn bản khi cần thiết, giúp người dân hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tóm lược sơ bộ vụ việc. Đồ họa: BÁ DŨNG (sử dụng công nghệ AI)

Trước đó, chiều 9-11, sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, cho biết đã triệu tập các phòng ban, đơn vị để nắm đầy đủ vụ việc. Ông Phong nói biết theo giải trình của cơ quan chuyên môn thì hồ sơ đất của gia đình ông Cường có chút phức tạp liên quan đến một tuyến đường từng tồn tại trong ranh giới thửa đất. Các đơn vị phải xác minh kỹ. Hơn nữa, quá trình giải quyết, ra thuế cũng có sự chưa thống nhất với cơ quan thuế.