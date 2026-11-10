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Dân phản ánh nộp hồ sơ đất đai phải '10 lần tới lui' vẫn không xong, chủ tịch xã nói gì?

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THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Một người dân ở xã Thăng An, TP Đà Nẵng phản ánh việc gửi hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trong gia đình để tách thửa, chia cho 4 người con. Tuy nhiên phải mất nhiều tháng, đi lên xã 10 lần theo lịch hẹn nhưng vẫn chưa xong và không rõ lý do.

Người dân nói 'hồ sơ đất đai chậm xử lý, đi tới lui 10 lần vẫn chưa xong', chủ tịch xã giải thích ra sao? - Ảnh 1.

Khu đất gia đình ông Cường đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, cho biết đã yêu cầu các phòng ban rà soát, xử lý hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hộ ông Huỳnh Kim Cường (thôn Nam Hà).

"Đi tới đi lui 10 lần" vẫn không xong hồ sơ đất

Trước đó, phản ánh đến các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Kim Cường đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và trả lời chính thức bằng văn bản.

Trong đơn, ông Cường cho biết ông nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trong vườn nhà mình rồi được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thăng An tiếp nhận lúc 14h50 ngày 29-7, thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, hẹn trả kết quả vào ngày 19-8.

Tuy nhiên, đến thời điểm như lịch hẹn, ông vẫn chưa nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính để thực hiện nộp tiền và hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Đáng chú ý, theo ông Cường, ông đã 10 lần đến làm việc theo lịch hẹn của cán bộ UBND xã nhưng hồ sơ vẫn chưa được giải quyết xong. 

Ông cũng không được thông tin rõ nguyên nhân kéo dài, những vướng mắc cần xử lý và thời gian hoàn thành.

"Tôi luôn chủ động phối hợp, sắp xếp công việc để đến làm việc theo hẹn. Tuy nhiên, việc phải đến nhiều lần mà chưa có kết quả khiến tôi mất nhiều thời gian, phát sinh chi phí đi lại và không thể chủ động bố trí công việc, kế hoạch sử dụng đất.

Bản thân tôi đang đi làm xa để có thu nhập, mỗi lần trở về làm việc theo lịch hẹn tôi đều phải sắp xếp công việc, dành thời gian và chi phí đi lại, ảnh hưởng rất lớn.

Tôi không có điều kiện tiếp tục thường xuyên nghỉ làm để liên hệ nhiều lần khi chưa được thông báo cụ thể về nội dung cần làm việc và hướng giải quyết hồ sơ" - ông Cường phản ánh.

Ngày 4-11, UBND xã Thăng An có phản hồi về kiến nghị của ông Cường. Theo đơn vị này, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế đã kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, tham mưu UBND xã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Phòng Kinh tế sau đó đã chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đến cơ quan thuế khu vực 8.

Trong nội dung phản hồi, UBND xã Thăng An cho biết Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm về việc chậm trễ giải quyết hồ sơ và mong người sử dụng đất thông cảm.

Chậm trễ do đâu?

Nói thêm với phóng viên về nội dung kiến nghị này, chị B.N., con gái ông Cường, cho biết do bức xúc trước việc xã giải quyết hồ sơ quá lâu, mỗi lần lên theo lịch hẹn đều được cán bộ khất hẹn nên gia đình phản ánh tới cơ quan chức năng.

"Tôi thay mặt ba tôi người viết đơn, gửi phản ánh vụ việc. Tôi cũng gửi nhiều email cho lãnh đạo xã, nhắn tin cho cán bộ để hỏi tiến độ nhưng cứ hẹn nhiều lần.

Nhà tôi có một thửa đất, cha mẹ muốn chuyển đổi mục đích sử dụng để chia cho các con, vậy mà đi tới đi lui rất nhiều lần, tới 9h tối ngày 9-11, sau khi có chỉ đạo từ Chủ tịch UBND xã Thăng An, thì tôi mới nhận được thông báo ra thuế" - bà N. nói.

Người dân nói 'hồ sơ đất đai chậm xử lý, đi tới lui 10 lần vẫn chưa xong', chủ tịch xã giải thích ra sao? - Ảnh 3.

Con đường gần khu đất ông Cường xin chuyển mục đích sử dụng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, chiều 9-11, sau khi tiếp nhận phản ánh từ phóng viên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, cho biết đã triệu tập các phòng ban, đơn vị để nắm đầy đủ vụ việc.

Ông Phong nói biết theo giải trình của cơ quan chuyên môn thì hồ sơ đất của gia đình ông Cường có chút phức tạp liên quan đến một tuyến đường từng tồn tại trong ranh giới thửa đất. Các đơn vị phải xác minh kỹ. Hơn nữa, quá trình giải quyết, ra thuế cũng có sự chưa thống nhất với cơ quan thuế.

"Tôi đã chỉ đạo phải giải quyết ngay trong tuần này cho người dân, hiện nay việc xử lý hồ sơ của người dân được lãnh đạo UBND TP chỉ đạo rất quyết liệt, đúng là xã có sự chậm trễ nhất định, xã mong chia sẻ" - ông Phong nói.

Trả lời câu hỏi vì sao cán bộ chuyên môn không yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ một lần, xử lý theo quy trình giải quyết hồ sơ hành chính mà lại để gia đình ông Cường phải đi tới lui 10 lần như phản ánh, Chủ tịch UBND xã Thăng An nói sẽ kiểm tra lại.

Dân phản ánh 'hồ sơ đất đai chậm xử lý khiến tiền thuế tăng hơn 200 triệu đồng, đi tới lui 10 lần vẫn chưa xong', chủ tịch xã giải thích ra sao? - Ảnh 4.Mưa lớn, gió giật như có bão, nhiều tuyến đường Đà Nẵng ngổn ngang

Từ tối 9 đến rạng sáng 10-11, mưa lớn kèm gió giật mạnh tại Đà Nẵng khiến một số cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ. Một số tuyến đường bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

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    Chủ đề: ngâm hồ sơ Đà nẵng tuổi trẻ Cục thuế TP. HCM thuế đất

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