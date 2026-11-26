Hà Nội có cà phê trứng, Sài Gòn có cà phê sữa đá, còn Huế có cà phê muối. Ra đời từ một quán sân vườn nhỏ khoảng năm 2010, ly cà phê mang chút mặn này đã đi khắp cả nước, góp thêm một vị mới cho văn hóa cà phê Việt.