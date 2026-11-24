Ra vườn cùng kỹ sư nhận diện, xử lý sâu bệnh hại cà phê

Không để người dân "đoán mò" bệnh của cây cà phê, Phân Bón Cà Mau đưa chuyên gia đến tận vườn hướng dẫn nhận diện sâu bệnh qua mắt thường và App 2Nông, đồng thời trực tiếp gỡ rối mọi thắc mắc của bà con ngay tại chỗ.

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