Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đầu tư robot: Đừng để bẫy FOMO lấn át hiệu quả kinh tế

tác giả
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

Sự xuất hiện của robot tiếp thức ăn, đón khách tại các nhà hàng, cửa hàng dịch vụ tại Việt Nam đang mang lại trải nghiệm mới lạ.

Đầu tư robot: Đừng để bẫy FOMO lấn át hiệu quả kinh tế - Ảnh 1.

Robot trình diễn tại Triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tăng trưởng xanh TP.HCM (GRECO) - Ảnh: CÔNG SANG

Bước vào một nhà hàng lẩu tại TP.HCM, thực khách dễ dàng bắt gặp những chiếc robot nhiều tầng tự hành lướt êm ru giữa các lối đi, phát bản nhạc vui nhộn khi dừng đúng bàn để giao khay thịt bò.

Bài toán tổng chi phí sở hữu

Tại một số showroom công nghệ, chi nhánh ngân hàng hay sảnh khách sạn lớn, robot đón tiếp với màn hình cảm ứng trước ngực cũng đã sẵn sàng cúi chào, nhận diện giọng nói và dẫn đường cho khách đến từng quầy dịch vụ.

Những hình ảnh này không còn là cảnh trên phim ảnh mà đã trở thành chiêu thức tiếp thị, tối ưu nhân lực bước đầu của nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam. Robot không biết mệt mỏi, không cáu gắt và luôn làm đúng quy trình lập trình sẵn.

Thế nhưng, sau sự tò mò ban đầu của khách hàng, không ít chủ cơ sở thừa nhận: nếu không gian quán chật hẹp, khách đông đúc xô đẩy, hoặc hệ thống định vị gặp trục trặc, robot dễ trở thành "vật cản" đắt đỏ hơn là một giải pháp gia tăng doanh thu.

Câu chuyện ngoài mặt tiền phố thị cũng phản chiếu chính xác những gì đang diễn ra phía sau cánh cổng các nhà xưởng: đầu tư công nghệ luôn hấp dẫn, nhưng để sinh lời lại là một bài toán hoàn toàn khác.

Chia sẻ tại sự kiện Triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tăng trưởng xanh TP.HCM (GRECO) vừa mới diễn ra tại TP.HCM, ông Vương Quan Trường, Phó Tổng giám đốc phụ trách công nghệ AICAP - đơn vị đầu tư phát triển nền tảng thương mại và vận hành robot tại Việt Nam, chỉ ra một sai lầm phổ biến của doanh nghiệp là chỉ so sánh giá thiết bị khi đánh giá phương án đầu tư.

Theo đó, tổng chi phí một dự án robot có thể bao gồm: thân robot, bộ gắp, cảm biến, hệ thống an toàn, phần mềm điều khiển, chi phí tích hợp với dây chuyền hiện hữu, lắp đặt, đào tạo và bảo trì. 

Với các hệ thống cần kết nối nhiều thiết bị hoặc phần mềm quản lý nhà máy, chi phí tích hợp có thể là một cấu phần đáng kể. Do đó, hai robot có giá mua tương đương cũng chưa chắc có tổng chi phí sở hữu giống nhau.

Thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp

Dưới góc nhìn nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu, PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí - Phó Trưởng Khoa Cơ khí và là giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), cho biết bản thân robot - dù tại Việt Nam hay trên thế giới - không tự tạo ra giá trị nếu không được đưa vào những môi trường ứng dụng cụ thể như nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc hoạt động dịch vụ. Vì vậy, robot bắt buộc phải được tích hợp vào các nền tảng và hệ thống vận hành.

Đối với Việt Nam, nơi có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), khả năng tích hợp hệ thống là một thách thức đáng chú ý. Các doanh nghiệp thường sử dụng máy móc, thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau qua từng giai đoạn. Vì vậy, làm thế nào để những thiết bị này có thể kết nối và phối hợp hoạt động trong cùng một hệ thống là bài toán không đơn giản.

Thách thức tiếp theo nằm ở năng lực vận hành và quản lý dữ liệu. Doanh nghiệp cần có đội ngũ đủ khả năng quản lý dữ liệu, huấn luyện robot và bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, đồng thời việc tích hợp robot phải mang lại hiệu quả đầu tư (ROI) rõ ràng. Ngoài ra, doanh nghiệp cần quan tâm đến nguồn cung phụ tùng, tốc độ sửa chữa và khả năng hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ.

"Cuối cùng, khi robot được đưa vào nhà máy hoặc không gian công cộng, vấn đề không chỉ là hiệu suất hoạt động mà còn là khả năng bảo đảm an toàn cho người lao động và những người xung quanh", PGS. TS. Nguyễn Quốc Chí nhấn mạnh.

Do đó, theo ông Vương Quan Trường, Phó tổng giám đốc phụ trách công nghệ AICAP, robot không phải giải pháp phù hợp cho mọi công đoạn. "Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp không phải là sở hữu robot mà nên là biến khoản đầu tư công nghệ thành năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh có thể đo lường", ông Trường đưa ra phân tích.

Đầu tư robot: Đừng để bẫy FOMO lấn át hiệu quả kinh tế - Ảnh 2.Công ty này đang tuyển người dắt chó robot đi dạo, lương lên đến 3 triệu/ca

Công việc trả 20 USD mỗi giờ, không đòi hỏi kinh nghiệm về robot. Tuy nhiên, nếu "thú cưng" bất ngờ đứng hình giữa đường, người dắt có thể phải tự mang nó về.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: doanh nghiệp nhỏ quản lý dữ liệu robot fomo

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất