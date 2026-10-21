Cận cảnh robot đào hầm xuyên núi trên cao tốc gần 24.000 tỉ đồng nối Nghệ An với Lào

Những ngày cuối tháng 10, dưới chân núi Đại Huệ, xã Kim Liên, Nghệ An, máy khoan, máy xúc cùng nhiều thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục. Bên trong cửa hầm trái, robot đào hầm khoan phá từng lớp đất đá, mở những mét hầm đầu tiên xuyên qua núi.
Đây là hạng mục thuộc dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, dài khoảng 60km, có tổng mức đầu tư 23.940 tỉ đồng, kết nối khu vực trung tâm Nghệ An với Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, hướng sang Lào.
Tại gói thầu XL01 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, các nhà thầu huy động hơn 400 nhân sự, 117 máy móc, thiết bị và tổ chức 15 mũi thi công, triển khai các hạng mục đường, cầu và hầm.
Ông Lê Thiên Thọ - Chỉ huy trưởng mũi thi công hầm phía Tây của Tập đoàn Đèo Cả - cho biết cửa hầm trái Đại Huệ được mở ngày 24-9. Đến ngày 20-10, đơn vị đã đào được khoảng 15m hầm.
"Thách thức lớn tại khu vực này là địa chất phức tạp, một số vị trí đá nứt nẻ, đòi hỏi phải lựa chọn phương án đào và gia cố phù hợp. Tùy điều kiện thực tế, đơn vị kết hợp khoan, phá đá, có vị trí phải sử dụng phương pháp nổ mìn. Công tác gia cố vòm hầm được thực hiện theo trình tự kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình đào", ông Thọ nói.
Theo thiết kế, hầm Đại Huệ gồm hai ống hầm độc lập, mỗi ống dài gần 500m, rộng gần 15m, phục vụ ba làn xe. Công tác trắc địa, đo đạc được thực hiện thường xuyên để kiểm soát hướng tuyến, kích thước hình học và các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.
Trong khi cửa hầm trái đã được mở, tại vị trí hầm phải, nhà thầu đang khoan nẹp, gia cố mái cơ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu đào hầm. Cửa hầm phải dự kiến được mở vào cuối tháng 10.
Cùng với hầm Đại Huệ, các hạng mục cầu Đại Huệ và nền đường thuộc gói thầu XL01 cũng đang được triển khai. Nhà thầu tổ chức thi công ba ca liên tục, đồng thời chú trọng kiểm soát vật liệu, khối lượng khai thác, vận chuyển và tiếp nhận tại công trường.
Theo kế hoạch, hầm Đại Huệ phấn đấu thông vào tháng 4-2027, hoàn thành hạng mục vào tháng 3-2028.
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy được khởi công ngày 18-5, đầu tư theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh. Điểm đầu tuyến tại nút giao Hưng Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam; điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa Nghệ An với khu vực Trung Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực biên giới.
Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.
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