Cận cảnh robot đào hầm xuyên núi trên cao tốc gần 24.000 tỉ đồng nối Nghệ An với Lào

Hầm Đại Huệ trên cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang được thi công trong những ngày tháng 10-2026 - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày cuối tháng 10, dưới chân núi Đại Huệ, xã Kim Liên, Nghệ An, máy khoan, máy xúc cùng nhiều thiết bị chuyên dụng hoạt động liên tục. Bên trong cửa hầm trái, robot đào hầm khoan phá từng lớp đất đá, mở những mét hầm đầu tiên xuyên qua núi.

Đây là hạng mục thuộc dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, dài khoảng 60km, có tổng mức đầu tư 23.940 tỉ đồng, kết nối khu vực trung tâm Nghệ An với Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, hướng sang Lào.

Tại gói thầu XL01 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, các nhà thầu huy động hơn 400 nhân sự, 117 máy móc, thiết bị và tổ chức 15 mũi thi công, triển khai các hạng mục đường, cầu và hầm.

Ông Lê Thiên Thọ - Chỉ huy trưởng mũi thi công hầm phía Tây của Tập đoàn Đèo Cả - cho biết cửa hầm trái Đại Huệ được mở ngày 24-9. Đến ngày 20-10, đơn vị đã đào được khoảng 15m hầm.

"Thách thức lớn tại khu vực này là địa chất phức tạp, một số vị trí đá nứt nẻ, đòi hỏi phải lựa chọn phương án đào và gia cố phù hợp. Tùy điều kiện thực tế, đơn vị kết hợp khoan, phá đá, có vị trí phải sử dụng phương pháp nổ mìn. Công tác gia cố vòm hầm được thực hiện theo trình tự kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình đào", ông Thọ nói.

Robot và máy móc chuyên dụng phục vụ thi công hầm Đại Huệ - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo thiết kế, hầm Đại Huệ gồm hai ống hầm độc lập, mỗi ống dài gần 500m, rộng gần 15m, phục vụ ba làn xe. Công tác trắc địa, đo đạc được thực hiện thường xuyên để kiểm soát hướng tuyến, kích thước hình học và các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

Trong khi cửa hầm trái đã được mở, tại vị trí hầm phải, nhà thầu đang khoan nẹp, gia cố mái cơ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt đầu đào hầm. Cửa hầm phải dự kiến được mở vào cuối tháng 10.

Cùng với hầm Đại Huệ, các hạng mục cầu Đại Huệ và nền đường thuộc gói thầu XL01 cũng đang được triển khai. Nhà thầu tổ chức thi công ba ca liên tục, đồng thời chú trọng kiểm soát vật liệu, khối lượng khai thác, vận chuyển và tiếp nhận tại công trường.

Theo kế hoạch, hầm Đại Huệ phấn đấu thông vào tháng 4-2027, hoàn thành hạng mục vào tháng 3-2028.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài gần 60km, đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An, với điểm đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối cao tốc Bắc - Nam và điểm cuối tại Khu kinh tế﻿ cửa khẩu Thanh Thủy, kết nối với nước Lào. Dự án có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỉ đồng, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giao thương giữa Việt Nam và nước bạn Lào - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại gói thầu XL01 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả thực hiện, các nhà thầu huy động hơn 400 nhân sự, 117 máy móc, thiết bị và tổ chức 15 mũi thi công, triển khai các hạng mục đường, cầu và hầm - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo thiết kế, hầm Đại Huệ gồm hai ống hầm độc lập, mỗi ống dài gần 500m, rộng gần 15m, phục vụ ba làn xe - Ảnh: DOÃN HÒA

Công tác trắc địa, đo đạc được thực hiện thường xuyên để kiểm soát hướng tuyến, kích thước hình học và các yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế hầm Đại Huệ - Ảnh: DOÃN HÒA

Cửa hầm trái Đại Huệ bắt đầu được mở từ ngày 24-9. Đến ngày 20-10, đơn vị đã đào được khoảng 15m hầm. Đây là những mét đào đầu tiên, đặt nền móng cho quá trình thi công﻿ xuyên núi ở giai đoạn tiếp theo - Ảnh: DOÃN HÒA

Đất đá được đào ra từ hầm phục vụ công tác san lấp mặt bằng - Ảnh: DOÃN HÒA

Các lực lượng thi công dựng vỉ, gia cố mái hầm bằng sắt và bê tông - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo kế hoạch, hầm Đại Huệ phấn đấu thông vào tháng 4-2027, hoàn thành hạng mục vào tháng 3-2028 - Ảnh: DOÃN HÒA

Khi hoàn thành, hầm Đại Huệ sẽ góp phần bảo đảm khả năng lưu thông trên tuyến cao tốc, đồng thời giải quyết thách thức địa hình tại khu vực núi Đại Huệ - Ảnh: DOÃN HÒA

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa Nghệ An với khu vực Trung Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực biên giới - Ảnh: DOÃN HÒA

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy được khởi công ngày 18-5, đầu tư theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh. Điểm đầu tuyến tại nút giao Hưng Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam; điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông giữa Nghệ An với khu vực Trung Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực biên giới. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Nghệ An khởi công xây cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane (Lào) .



