Từ tượng robot 12m đến những đại cảnh sân khấu, The Weeknd làm concert ra sao?

The Weeknd kết hợp giọng hát và phong cách trình diễn với hệ thống sân khấu được đầu tư quy mô lớn - Ảnh: Sebastien Nagy

Từ tháng 6 đến 9-2026, The Weeknd đưa After Hours Til Dawn qua 11 quốc gia trong chặng lưu diễn châu Âu và Anh, với 42 đêm diễn. Những công trình đổ nát dát vàng, tượng robot cao hơn 12m cùng hệ thống laser tạo nên diện mạo sân khấu nổi bật.

Theo Pollstar, chặng diễn thu hút hơn 2,3 triệu khán giả và mang về hơn 345 triệu USD. Sau chặng châu Âu và Anh, tour tiếp tục tại châu Á và dự kiến khép lại vào tháng 11-2026.

Sân khấu được thiết kế cho không gian lớn

Với concert sân vận động, khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả là thách thức đáng kể. Những chi tiết nhỏ khó tạo tác động với người ngồi xa, vì vậy sân khấu cần có hình khối lớn và bố cục dễ quan sát.

Trong After Hours Til Dawn, các công trình kiến trúc, màn hình LED và đường băng kết nối nhiều khu vực biểu diễn. The Weeknd có thể di chuyển trong không gian rộng, còn cảnh trí tạo chiều sâu thay vì chỉ làm phông nền phía sau.

Những cấu trúc quy mô lớn giúp sân khấu tạo dấu ấn thị giác trong không gian sân vận động - Ảnh: TAIT

Sân khấu After Hours Til Dawn kết hợp kiến trúc mô phỏng thành phố đổ nát với hệ thống ánh sáng và màn hình LED - Ảnh: TAIT

Ở chặng năm 2026, những cấu trúc mang sắc vàng đặt cạnh các tàn tích tạo tương phản rõ rệt. Cách phối hợp này giúp sân khấu có diện mạo riêng, đồng thời duy trì khả năng quan sát từ nhiều góc trong sân vận động.

Tượng robot trở thành điểm nhấn

Một chi tiết nổi bật của chặng châu Âu năm 2026 là tác phẩm điêu khắc mới của nghệ sĩ Nhật Bản Hajime Sorayama. Tượng cao khoảng 40 feet, tương đương hơn 12m, có bề mặt ánh kim màu vàng, mắt phát laser và hiệu ứng khói từ lòng bàn tay.

Tượng robot do nghệ sĩ Nhật Bản Hajime Sorayama thiết kế là một trong những điểm nhấn của sân khấu năm 2026 - Ảnh: Live Nation

Tượng robot ánh kim cao hơn 12m góp phần định hình diện mạo khoa học viễn tưởng của After Hours Til Dawn - Ảnh: Sebastien Nagy

Tác phẩm lớn hơn gấp đôi tượng được sử dụng ở những chặng trước. Hình tượng người máy phù hợp với màu sắc khoa học viễn tưởng trong âm nhạc của The Weeknd, đồng thời tạo tương phản với cảnh quan đổ nát.

Laser và khói khiến tác phẩm trở thành một phần của màn trình diễn, thay vì chỉ là đạo cụ trang trí. Với hình dáng dễ nhận diện, tượng robot còn tạo ra những hình ảnh nổi bật để khán giả ghi nhớ và chia sẻ sau buổi diễn.

Tuy nhiên, giá trị của chi tiết này nằm ở sự kết nối với toàn bộ thiết kế, không chỉ ở kích thước hay hiệu ứng riêng lẻ.

Công nghệ không thể thay thế âm nhạc

Màn hình LED, ánh sáng và laser giúp thay đổi phối cảnh, làm nổi bật các cấu trúc sân khấu và tạo nhịp chuyển giữa các tiết mục. Việc phối hợp những yếu tố này đòi hỏi sự đồng bộ về hình ảnh, âm thanh và vận hành kỹ thuật, đặc biệt khi chương trình lưu diễn qua nhiều địa điểm.

Dù vậy, After Hours Til Dawn vẫn dựa trên sức hút của những ca khúc như Blinding Lights, Starboy, The Hills... Các bản hit tạo kết nối với khán giả, còn dàn dựng mở rộng trải nghiệm nghe nhạc trong không gian sân vận động.

Jennie và The Weeknd lần đầu diễn hit "One of the Girls" tại Hàn Quốc - Video: IGNV

Đây là điểm phân biệt giữa một concert có nhiều hiệu ứng và một chương trình được tổ chức hiệu quả. Nếu phần nhìn lấn át nghệ sĩ, sân khấu dễ trở thành chuỗi hình ảnh rời rạc. Ngược lại, khi ánh sáng và cảnh trí đi cùng nhịp điệu âm nhạc, chúng có thể làm nổi bật màn trình diễn mà không chiếm mất vai trò trung tâm của ca sĩ.

The Weeknd làm mới một tour diễn kéo dài nhiều năm

Khởi động từ năm 2022, After Hours Til Dawn gắn với 3 album After Hours (2020), Dawn FM (2022) và Hurry Up Tomorrow (2025). Việc bổ sung tượng robot mới trong năm 2026 giúp chương trình làm mới diện mạo mà vẫn giữ những yếu tố nhận diện quen thuộc.

Với tour diễn dài hạn, thay đổi thiết kế còn phải tính đến chi phí chế tác, vận chuyển, lắp đặt và an toàn tại mỗi địa điểm. Những chi tiết mới cần tạo khác biệt nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của một chương trình quy mô lớn.

Tour diễn của The Weeknd tiếp tục được làm mới trong năm 2026 với những điểm nhấn về kiến trúc và hiệu ứng thị giác - Ảnh: IGNV

Trường hợp The Weeknd cho thấy sức hút của concert sân vận động không chỉ nằm ở mức đầu tư hay số lượng khán giả.

Thiết kế hiệu quả phải giải quyết được giới hạn không gian, tạo dấu ấn thị giác và hỗ trợ âm nhạc. Khi các yếu tố này phối hợp chặt chẽ, sân khấu không còn đơn thuần là nơi biểu diễn mà trở thành một phần của trải nghiệm nghe nhạc trực tiếp.