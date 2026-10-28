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Đồng đội đổ bệnh trước giờ thi, ba học sinh lớp 5 ở TP.HCM vẫn vô địch robot quốc tế

tác giả
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM
QUỲNH TRÂM

Một thành viên bị bệnh ngay trước giờ thi, cả đội lập tức đổi nhiệm vụ và vượt qua hơn 400 đội để giành quán quân cuộc thi robot tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 1.

Nhóm học sinh lớp 5 Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) xuất sắc giành chức quán quân tại cuộc thi Robotics quốc tế diễn ra ở Nam Kinh, Trung Quốc - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Vượt qua hơn 400 đội thi đến từ nhiều quốc gia, ba học sinh lớp 5 Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) giành chức quán quân WRO China Open Invitational Championship 2026 tại Nam Kinh, Trung Quốc, ngày 25-10.

Đổi vai phút chót, giành ngôi quán quân

Đội thi gồm Lê Minh Đức, Vương Đăng Khoa và Nguyễn Duy Khang, học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị. Trước những đội có robot tự động mạnh, các em từng lo mất cơ hội cạnh tranh huy chương khi điểm số ban đầu thấp hơn đối thủ.

Khó khăn càng lớn khi Duy Khang bị ốm ngay trước giờ thi. Minh Đức đang phụ trách canh góc phải chuyển sang điều khiển robot chính, còn Đăng Khoa đảm nhận nhiệm vụ canh góc sa bàn.

Khi ban tổ chức xướng tên đội Việt Nam ở vị trí quán quân, các thành viên cùng thầy cô, phụ huynh vỡ òa cảm xúc.

"Cảm giác vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì trước đó em nghĩ đội mình đã thua", Minh Đức chia sẻ. 

Duy Khang và Đăng Khoa cũng tự hào khi đại diện Việt Nam đứng trên bục cao nhất tại một giải đấu quốc tế.

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 3.

Em Lê Minh Đức (học sinh lớp 5/2) thành viên nhận nhiệm vụ điều khiển robot thay đồng đội gặp sự cố sức khỏe, góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Để hoàn thành các thử thách như đẩy bóng, di chuyển khối cột và đẩy thuyền, robot của nhóm đã trải qua nhiều lần cải tiến dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ý tưởng thiết kế ban đầu do cả ba học sinh cùng đề xuất.

"Thầy cô đã hỗ trợ chúng em điều chỉnh lại trọng tâm và giảm ma sát để robot chạy thẳng, không bị chệch hướng. Nhóm em thay phiên nhau cải tiến phần càng nhẹ hơn so với phiên bản cũ, đồng thời trang bị bánh xe kích thước lớn hơn để tăng tốc độ.

Cấu trúc hai thanh đòn ở càng đẩy bóng cũng giúp robot đưa bóng vào lưới mượt mà mà không làm ngã khung thành", Đăng Khoa thuyết minh về mô hình robot đoạt giải vô địch.

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 4.

Em Vương Đăng Khoa (học sinh lớp 5/2) "nhà thiết kế nhí" đứng sau những cải tiến kỹ thuật quan trọng như mở rộng bánh xe, hạ trọng tâm và giảm ma sát cho robot - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật, các học sinh tiểu học TP.HCM còn ghi dấu ấn khi tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Qua những buổi trao đổi về ưu - nhược điểm thiết kế robot, các em đã học hỏi thêm kinh nghiệm lập trình tự động và phương pháp tối ưu hóa cơ khí từ các đội bạn.

"Tụi em giao tiếp với các bạn nước ngoài bằng tiếng Anh, trao đổi đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm robot của mọi người. Qua đó em học hỏi được cách lập trình tự động và chỉnh sửa robot cho chạy thẳng hơn", Duy Khang chia sẻ.

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 5.

Duy Khang cho biết nhờ trao đổi với bạn bè quốc tế, đội đã học hỏi thêm cách lập trình tự động, tối ưu thiết kế cơ khí - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Phát triển Robotics từ câu lạc bộ học đường

Thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị, cho biết nhà trường triển khai câu lạc bộ Robotics từ năm 2024, thu hút hơn 200 học sinh tham gia.

Trường phát triển hoạt động STEM và Robotics bằng linh kiện, vật liệu đơn giản nhằm tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện cho nhiều học sinh tiếp cận. Qua các sân chơi như "Xe đua thế năng", "Thi hỏa tiễn", học sinh rèn tư duy lập trình, kỹ năng phân bổ thời gian và làm việc nhóm.

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 6.

Thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị, chia sẻ về chiến lược phát triển giáo dục STEM và định hướng tích hợp AI hợp lý cho học sinh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Từ phong trào chung, những học sinh có năng lực nổi trội được đào tạo chuyên sâu. Theo thầy Thái, sau quá trình tích lũy kinh nghiệm qua các cuộc thi, nhà trường đã giành hai giải vàng cấp quốc gia và có đội đại diện Việt Nam vô địch giải quốc tế trong giai đoạn 2025-2026.

Về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục tiểu học, thầy Thái cho biết trường hướng dẫn học sinh sử dụng AI như một kênh tham khảo, đồng thời chú trọng đạo đức công nghệ và khả năng phản biện. Các em có thể dùng AI để phác thảo ý tưởng hoặc làm báo cáo infographic.

Tuy nhiên, với Robotics, tư duy và khả năng thực hành của học sinh vẫn là yếu tố cốt lõi. Các em phải tự đo đạc, lập trình, thử nghiệm và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.

"Chúng tôi luôn nói với học sinh rằng trong bất kỳ hành trình nào, dù thắng hay thua các con đều gặt hái được những bài học vô giá. Chiến thắng hôm nay là một cột mốc của tập thể nhà trường, minh chứng cho sự hiệu quả của mô hình trường tiên tiến hội nhập", thầy Lê Hồng Thái khẳng định.

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Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 9.

Học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị rèn luyện tư duy lập trình và kỹ năng làm việc nhóm qua các sân chơi STEM và được hướng dẫn sử dụng AI như một kênh tham chiếu độc lập, giữ vai trò chủ động trong tư duy và sáng tạo - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 2.

Thầy cô Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị cùng phụ huynh chào đón các em học sinh xuất sắc trở về khi giành quán quân chung kết thế giới mở rộng WRO China Open Invitational Championship 2026, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào chiều 27-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế - Ảnh 10.Học sinh Trường Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh vô địch Robotics quốc tế tại Trung Quốc

Học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vô địch Robotics thế giới. Thầy Lê Hồng Thái - hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ về quả ngọt từ môi trường học tập tự do sáng tạo và trải nghiệm thực tế.

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QUỲNH TRÂM
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    Chủ đề: tiểu học AI Robotics STEM tp.hcm

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