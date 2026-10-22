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Trung Quốc ra mắt robot vệ sĩ có thể khống chế kẻ cầm dao, nhấc bổng ô tô

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Robot H2-X của Unitree Robotics gây chú ý với khả năng khống chế người cầm dao, nhấc ô tô cứu nạn nhân và kéo người đi bộ khỏi xe đang lao tới.

Trung Quốc ra mắt robot vệ sĩ có thể khống chế kẻ cầm dao, nhấc bổng ô tô - Ảnh 1.

Robot khống chế kẻ cầm dao tấn công - Ảnh: UNITREE ROBOTICS

Theo báo South China Morning Post, đoạn phim giới thiệu mẫu robot vệ sĩ mới do Công ty công nghệ Unitree Robotics phát triển đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong video, robot khống chế kẻ xâm nhập cầm dao, nhấc bổng ô tô để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt và kéo một người đi bộ thoát khỏi đà lao của chiếc xe đang tới.

Đoạn phim giới thiệu mẫu robot H2-X, được công bố ngày 21-10, cho thấy sự chuyển hướng chiến lược rõ nét của doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu (Trung Quốc), khi họ tập trung tìm kiếm các ứng dụng thực tế cho những dòng robot có khả năng vận động vượt trội.

Unitree từng nổi lên nhờ chuỗi video gây sốt ghi lại cảnh robot trình diễn võ thuật, nhảy múa và nhào lộn, qua đó huy động được nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp robot Trung Quốc hiện chịu áp lực ngày càng lớn trong việc tạo ra lợi nhuận thương mại. 

Thời gian gần đây, Unitree liên tục phát đi tín hiệu chuyển hướng sang phát triển các tính năng có tính ứng dụng cao. Tháng trước, công ty tuyên bố mô hình trí tuệ nhân tạo UnifoLM-X2-1.0 giúp robot hình người tự đối kháng bằng các động tác đấm, đỡ và né đòn.

Mẫu H2-X, mang biệt danh “Huyền thoại võ thuật: Vệ sĩ”, được phát triển trên nền tảng mẫu H2 trước đó của Unitree, một robot hình người cao 1,8m, nặng khoảng 70kg.

Theo công ty, robot mới có thể hoạt động ở trạng thái đứng trong khoảng tám tiếng. Tuy nhiên, Unitree không tiết lộ thời điểm mở bán, mức giá cụ thể hay thông số kỹ thuật chi tiết.

Công ty cũng chưa làm rõ các hành động trong video quảng cáo là do robot tự vận hành hay đã được dàn dựng sẵn, cũng như không đề cập việc H2-X có khả năng tự nhận diện mối đe dọa và phản ứng an toàn trong môi trường thực tế - vốn không có kịch bản định trước - hay không.

Cuối video, Unitree cảnh báo người dùng không tự ý sửa đổi thiết bị theo cách nguy hiểm hoặc sử dụng trái phép, đồng thời khuyến cáo duy trì khoảng cách an toàn từ 2-3m với robot.

Trung Quốc ra mắt robot vệ sĩ có thể khống chế kẻ cầm dao, nhấc bổng ô tô - Ảnh 2.Nghề lạ ở Trung Quốc: Dạy robot thay thế con người, kiếm 900 USD/tháng

Ở Trung Quốc đang xuất hiện một công việc đầy mới lạ và hấp dẫn, khi người lao động được trả tiền để thực hiện những công việc nhà lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhằm giúp robot học cách thay thế con người trong tương lai.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: Unitree robot

    Dòng sự kiện: Robot

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