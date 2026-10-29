Từ robot nhảy múa, pha cà phê tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đến bài toán làm chủ công nghệ

Người dân thích thú với robot hình người tại GRECO 2026 - Ảnh: BTC

Tại triển lãm GRECO 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), các mẫu robot có khả năng nhảy múa, chơi cờ, pha cà phê và tương tác với khách tham quan thu hút sự quan tâm của người dân.

Bên cạnh hoạt động trình diễn, các doanh nghiệp và đơn vị đào tạo cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực robot, từ cung ứng thiết bị đến phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và đào tạo nhân lực.

Thị trường robot Việt Nam còn nhiều dư địa

Theo báo cáo của Ken Research, thị trường robot công nghiệp Việt Nam ước đạt 112 triệu USD năm 2025, dự báo tăng trưởng bình quân 12,88% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031, đạt khoảng 231,7 triệu USD vào năm 2031.

Trong khi đó, mật độ robot công nghiệp tại Việt Nam được ước tính ở mức 23-58 robot trên mỗi 10.000 lao động ngành chế biến, chế tạo, thấp hơn Thái Lan (84 robot) và Malaysia (101 robot).

Trong khuôn khổ GRECO 2026, Công ty cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nhằm kết nối nhu cầu thị trường trong nước với nguồn cung robot quốc tế và phát triển năng lực triển khai công nghệ tại Việt Nam.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch AICAP, cho rằng việc tiếp cận thiết bị mới chỉ là bước đầu. Để khai thác hiệu quả robot, doanh nghiệp cần có kiến thức, nhân lực và hệ thống hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Theo ông, năng lực phát triển phần mềm và thuật toán điều khiển của kỹ sư Việt Nam là một nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị robot.

Công ty cổ phần Tập đoàn AICAP công bố hợp tác chiến lược với Liên minh Phát triển Công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - Ảnh: BTC

Đầu tư robot, AI không thể bỏ qua bài toán nhân lực

Cùng với hợp tác về công nghệ, AICAP, CDRA và HUTECH cũng công bố hợp tác kết nối nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu ứng dụng robot trong công nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu trưởng HUTECH, cho biết thị trường tự động hóa cần nhân lực có khả năng hiểu bài toán thực tế, thiết kế giải pháp và tích hợp hệ thống robot. Theo ông, các trường đại học đã đào tạo sinh viên cơ điện tử và robot, nhưng cần doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các ứng dụng thực tế.

Chia sẻ về thông điệp của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, bà Hẳng Phan Adley, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc AI Talent H&HIS, cho rằng lời kêu gọi của Thủ tướng về việc các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ cần bắt đầu từ việc nâng cao năng lực nhân lực trong nước.

Robot hình người tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong khuôn khổ GRECO 2026 - Ảnh: BTC

Bà Hẳng Phan cũng chia sẻ tình huống một doanh nghiệp công nghệ cho biết đang gặp khó khi tuyển nhân sự AI tại TP.HCM, đặc biệt là những ứng viên vừa vững tư duy thuật toán, vừa có khả năng triển khai thực tế. Không chỉ thiếu người giỏi, nhiều doanh nghiệp còn thiếu công cụ đánh giá năng lực ứng viên, khi hồ sơ và các buổi phỏng vấn khó phản ánh đầy đủ khả năng xử lý công việc.

"Quan trọng hơn nữa là doanh nghiệp hiện vừa thiếu người giỏi, vừa thiếu công cụ để nhận ra người giỏi. Khi làm việc với đối tác quốc tế, doanh nghiệp Việt cần chứng minh năng lực đội ngũ bằng dữ liệu, không chỉ bằng lời hứa", bà nói thêm.

GRECO 2026 là triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 26 đến 29-10, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 tại TP.HCM.