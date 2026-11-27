Các đại biểu chia sẻ tại phần tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo - Ảnh: C. TUỆ

Đó là chia sẻ của ông Trịnh Quốc Huy (Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tại hội thảo "Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp - giải pháp năng lượng xanh" do Ban Quản lý các dự án nông nghiệp phối hợp cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường và một số đơn vị tổ chức ngày 27-11.

Có thể xem xét áp dụng quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích

Chia sẻ về quy định đất đai khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp, ông Trịnh Quốc Huy cho biết có hai hướng xem xét.

Một là áp dụng quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Hai là xem xét hệ thống dưới góc độ công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Với trường hợp thứ nhất, ông Huy cho biết Điều 218, Luật Đất đai 2024 và Điều 99, Nghị định 102/2024 hướng dẫn thi hành Luật quy định trường hợp thuộc diện sử dụng đất kết hợp đa mục đích, người sử dụng đất phải lập phương án, trong đó xác định quy mô và diện tích dự kiến sử dụng.

Theo quy định, phần diện tích dùng vào mục đích kết hợp không vượt quá 50% diện tích đất sử dụng vào mục đích chính.

Với hướng thứ hai, Luật Đất đai cho phép người sử dụng đất nông nghiệp dành một phần diện tích để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể diện tích được sử dụng, phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Khi xem xét lắp hệ thống điện mặt trời theo hướng này, ông Huy lưu ý cần căn cứ vào mục đích sử dụng điện của công trình và quy định cụ thể của tỉnh nơi có đất.

Theo ông Huy, trường hợp lắp đặt điện mặt trời có công suất dưới 100 kW được thảo luận tại hội thảo là hệ thống tự sản, tự tiêu, dùng điện tại chỗ để phục vụ trực tiếp hoạt động nông nghiệp.

Khi xem xét từng mô hình, cần làm rõ điện được dùng vào việc gì, hệ thống chiếm bao nhiêu diện tích và quy định của địa phương ra sao. Đây là những căn cứ để xác định cách áp dụng quy định đất đai cho từng trường hợp.

Điện mặt trời lắp trên mái trang trại chăn nuôi bò sữa - Ảnh: T.H.

Chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt với sản xuất nông nghiệp

Ông Vũ Duy Hưng, chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết các chính sách hiện nay chưa phân biệt rõ điện mặt trời phục vụ sinh hoạt và điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, thiếu cơ chế hỗ trợ riêng cho các chủ thể sản xuất nông nghiệp chuyển từ năng lượng truyền thống sang năng lượng tái tạo.

Theo ông Hưng, định hướng phát triển điện mặt trời trong nông nghiệp cần lấy tự sản xuất, tự tiêu thụ làm trọng tâm, thay vì đặt mục tiêu bán điện lên lưới. Nguồn điện tạo ra phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp.

Về cơ chế chính sách, ông đề xuất tham khảo mô hình điện mặt trời mái nhà phục vụ sinh hoạt, trong đó các địa phương được chủ động xây dựng chính sách phù hợp với ngân sách và nhu cầu thực tế.

Ông Võ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết toàn tỉnh hiện có 23/454 trang trại chăn nuôi ứng dụng điện mặt trời, chiếm khoảng 5%. Tuy nhiên các mô hình còn nhỏ lẻ, phân tán, chi phí đầu tư cao, khả năng tiếp cận tín dụng xanh hạn chế cùng những vướng mắc trong quản lý đất đai đang cản trở quá trình nhân rộng.

Do đó, ông Công kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng hướng dẫn cụ thể về mô hình điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện chính sách về đất đai, tín dụng và giá điện nhằm khuyến khích đầu tư, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích.