Đặng Hồng Hải nhảy cực sung, DILLAN đố khán giả Việt Nam Xanh mẹo sống xanh

Green Concert là một trong những sân khấu đầu tiên của Đặng Hồng Hải sau Tinh hà say hi - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 8-11, tại TP.HCM diễn ra lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 (báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - PRO Việt Nam - khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai từ năm 2024).

Đây là năm thứ ba chương trình được tổ chức, nhằm kết nối doanh nghiệp với cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy các hành động thiết thực vì môi trường.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, triển lãm sản phẩm và sáng kiến xanh, điểm nhấn của ngày hội là đêm nhạc Green Concert. Thông qua âm nhạc và giao lưu, chương trình góp phần đưa thông điệp sống xanh đến gần hơn với công chúng.

Khán giả "quẩy" Green Concert bất chấp mưa gió

Nếu như ở đêm đầu tiên, Negav, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại... đã "đốt cháy" sân khấu Green Concert với những màn trình diễn sôi động thì tối 8-11, "anh trai" Đặng Hồng Hải, DILLAN, ca sĩ Thoại Nghi, Kang Hii... tiếp tục năng lượng ấy bằng những tiết mục trẻ trung, giàu năng lượng.

Kang Hii xuất hiện trong trang phục tông màu đỏ, nhanh chóng khuấy động sân khấu bằng các tiết mục sôi động - Ảnh: VĂN TRUNG

Kang Hii mở màn đêm bế mạc với tiết mục Đi đi đi. Ca khúc mang giai điệu mạnh mẽ, tinh thần phiêu lưu cùng phong cách trình diễn năng động của nam ca sĩ nhanh chóng khuấy động không khí đêm nhạc.

Tiếp nối chương trình, Kang Hii thể hiện ca khúc Em gì ơi khiến khán giả hào hứng đứng dậy, hòa mình vào phần trình diễn.

Đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình, nam ca sĩ di chuyển xuống khu vực khán giả, chủ động chuyền micro để cùng các fan hát vang những giai điệu quen thuộc. Sau phần trình diễn của Kang Hii, cơn mưa bất chợt ập đến nhưng không thể làm giảm sức nóng của Green Concert.

Chỉ với hai tiết mục biểu diễn, Kang Hii dễ dàng khiến không khí Green Concert nóng lên - Ảnh: VĂN TRUNG

Bầu không khí tại sự kiện càng trở nên nóng hơn với sự xuất hiện của ca sĩ Thoại Nghi trong Dắt anh về nhà cùng chất giọng ngọt ngào, trong trẻo và giai điệu vui tươi.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục đưa khán giả đến với sáng tác mới là ca khúc Thích em thì nói đi. Phong cách trình diễn trẻ trung, sôi động của nữ ca sĩ mang đến sự rộn ràng, náo nhiệt cho đêm nhạc.

Khép lại phần trình diễn của mình, Thoại Nghi lựa chọn bản mashup Hồng nhan - Bạc phận - Sóng gió để khán giả hòa mình vào những giai điệu quen thuộc và đầy cuốn hút. Các tiết mục của nữ ca sĩ đều nhận được sự hưởng ứng, hô hào nồng nhiệt.

Thoại Nghi xinh đẹp hệt như nàng công chúa, khoe visual sáng bừng tại Green Concert - Ảnh: VĂN TRUNG

Thoại Nghi khuấy động sân khấu Green Concert với màn trình diễn đầy năng lượng - Ảnh: VĂN TRUNG

Đặng Hồng Hải, DILLAN sáng bừng sân khấu Việt Nam Xanh

Trước khi biểu diễn, Đặng Hồng Hải từng chia sẻ về hành trình âm nhạc và những thói quen sống xanh như tiết kiệm điện, mang bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần.

Nam ca sĩ cũng mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, đúng với thông điệp mà Ngày hội Việt Nam Xanh hướng đến: bắt đầu sống xanh từ những hành động nhỏ.

Đặng Hồng Hải mang đến nhiều tiết mục tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Tại đêm nhạc, Đặng Hồng Hải lần lượt trình diễn các ca khúc đang tạo nên tên tuổi của anh. Với ca khúc Chạy về phía em, Đặng Hồng Hải hào hứng hỏi khán giả về sự đón nhận dành cho ca khúc.

Nam ca sĩ chia sẻ muốn dành tặng ca khúc này đến tất cả khán giả sau hành trình tại Tinh hà say hi. Tiếp đó, anh theo mang tên ca khúc Mất la bàn, tiết mục có màu sắc sôi động, rực rỡ hơn, anh coi đó là một màn pháo hoa âm nhạc dành tặng khán giả Việt Nam Xanh.

Khép lại phần trình diễn, Đặng Hồng Hải mang đến ca khúc Ai cũng muốn làm pháo hoa với giai điệu giàu cảm xúc và thông điệp tích cực.

Nam ca sĩ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả - Ảnh: VĂN TRUNG

Tiết mục nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Ngay khi màn trình diễn kết thúc, đông đảo người hâm mộ đồng loạt hô vang tên Đặng Hồng Hải, tạo nên không khí sôi động trên sân khấu Việt Nam Xanh.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến báo Tuổi Trẻ, Ngày hội Việt Nam Xanh đã tạo cơ hội để anh góp mặt tại đêm nhạc. Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đồng thời cảm ơn mọi người đã cùng anh cháy hết mình trong đêm nhạc.

Là nghệ sĩ biểu diễn khép lại Ngày hội Việt Nam Xanh, DILLAN lần lượt mang đến ba ca khúc Lilthings, Luv4eva và VVIP. Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui khi được góp mặt tại Green Concert, đồng thời gửi lời cảm ơn trước sự đón nhận và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

DILLAN đem các ca khúc nổi bật thuộc EP đầu tay EXCLUSIVE lên sân khấu Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG



DILLAN đố vui tặng quà cho khán giả trả lời đúng về câu hỏi sống xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Dù là tiết mục cuối cùng của chương trình, màn trình diễn của DILLAN vẫn giữ được bầu không khí sôi động. Người hâm mộ liên tục hòa giọng, cổ vũ và hưởng ứng theo từng giai điệu, khép lại đêm nhạc trong không khí hào hứng.

DILLAN đặt câu hỏi, thử thách khán giả chia sẻ một mẹo sống xanh có thể áp dụng mỗi ngày. Ba khán giả lần lượt đưa ra những gợi ý như hạn chế sử dụng ly giấy, ưu tiên di chuyển bằng xe điện và không xả rác bừa bãi nơi công cộng.

Với những câu trả lời thiết thực, cả ba được nam ca sĩ trao tặng những phần quà từ chương trình.

DILLAN tích cực giao lưu với người hâm mộ dù vẫn đang trong quá trình cải thiện tiếng Việt - Ảnh: VĂN TRUNG

Khán giả Việt Nam Xanh hào hứng chụp ảnh kỷ niệm với "anh trai" DILLAN, khép lại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…



