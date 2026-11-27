Theo thông cáo báo chí, trước đó ngày 26-11 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của ông Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Nguyễn Văn Khuya, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6 Tân Lợi, thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong quản lý, sử dụng tài chính.

Ông Khuya đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ông Phạm Ngọc Thanh, đảng viên chi bộ thôn Tân Long, thuộc Đảng bộ xã Ô Loan (Đắk Lắk); nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Thanh đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya, cảnh cáo ông Phạm Ngọc Thanh.

Tại kỳ họp cũng xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thường trực Đảng ủy xã này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm còn có một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy xã Krông Pắc và các đồng chí đảng viên được giám sát nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.