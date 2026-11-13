Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy bị khai trừ Đảng - Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Ngày 13-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và bà Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai đảng viên này cũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Trường Huy, bà Nguyễn Ngọc Thư.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.