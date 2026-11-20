Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Ninh Bình - Ảnh: T.B.N.

Ngày 20-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin kết quả kỳ họp thứ 8 (diễn ra chiều 19-11) dưới sự chủ trì của ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình gồm: Lưu Lan Anh (nguyên Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Nam); Trần Bá Hiệp (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam). Trương Văn Liêm (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Điện lực Hà Nam) và Kim Văn Tuyên (nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Nam).

Theo kết luận của cơ quan kiểm tra, 4 đảng viên nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các cá nhân này còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với cả 4 đảng viên trên; đồng thời thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với một đảng viên khác cũng thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã xem xét vi phạm của ông Nguyễn Lương Ba, nguyên Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định (cũ), ông Ba đã có những vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Căn cứ mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Ba bằng hình thức khiển trách.

Ngoài công tác kỷ luật, kỳ họp cũng xem xét kết quả xác minh tài sản, thu nhập đối với 38 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại 15 địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời đánh giá kết quả giám sát đối với 13 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường trong việc thực hiện quy chế làm việc và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục và báo cáo kết quả theo đúng quy định.