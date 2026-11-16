Ninh Bình trao quyết định về công tác cán bộ cho 46 nhân sự

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: ĐỨC LAM

Chiều 16-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố 46 quyết định luân chuyển, điều động, chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định điều động 8 cán bộ lãnh đạo nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định 38 nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy các xã, phường: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Yên Khánh, Hồng Quang, Đông A, Hải Hậu, Nam Trực...

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ - Ảnh: ĐỨC LAM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn chúc mừng các nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị những cán bộ nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, chủ động cùng tập thể lãnh đạo xây dựng đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các nhân sự được điều động về Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn đề nghị cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và dự báo; tham mưu đúng, trúng vấn đề.