Ninh Bình đề xuất dừng triển khai 91 dự án đầu tư công để dồn nguồn lực cho những dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực. Trong ảnh là một góc trung tâm phường Hoa Lư - Ảnh: TUẤN MINH

Ông Trần Anh Chúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, vừa ký ban hành báo cáo gửi HĐND tỉnh Ninh Bình về kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và cam kết tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI.

Trong các nội dung cam kết thực hiện, đáng chú ý có việc rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, tính đến ngày 25-9, qua rà soát từ các sở ngành, địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất dừng 91 dự án đầu tư công trung hạn, nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong số này, có 11 dự án thuộc cấp tỉnh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư; 58 dự án dự kiến đầu tư mới trong giai đoạn 2026-2030 và 22 dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đã được phân cấp cho UBND cấp xã.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 19 dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện.

Trong đó, một dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Ninh Bình. 18 dự án còn lại đang tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện.

Đối với nội dung thu ngân sách từ đấu giá đất, UBND tỉnh Ninh Bình đã chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất, dự án tạo nguồn đất đối với 23 dự án, khu đất với tổng diện tích 699.722,45m2 (tương đương 69,97 hecta).

UBND tỉnh đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 14 khu đất với tổng diện tích 350.728,8m2 (khoảng 35,07ha) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với quy hoạch các mỏ nguyên vật liệu để đảm bảo nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch 58 khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ nhu cầu của các công trình, dự án và người dân.

Trong đó, có 11 khu vực đã được đấu giá quyền khai thác khoáng sản với trữ lượng dự kiến 180,28 triệu m3. Các khu vực này đang được thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng đề xuất điều chỉnh 13 khu vực ra khỏi vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, với tài nguyên dự kiến 252,7 triệu m3.

Đối với khoáng sản làm vật liệu san lấp, tỉnh quy hoạch 16 khu vực cát với tài nguyên dự kiến 14,59 triệu m3 và 42 khu vực đất, đá với tài nguyên dự kiến 489,63 triệu m3.

Báo cáo cũng đề cập 3 khu vực đã đấu giá quyền khai thác khoáng sản, với tài nguyên dự kiến 14,01 triệu m3; đồng thời dự kiến điều chỉnh 5 khu vực ra khỏi vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, với tài nguyên dự kiến 199,1 triệu m3.

Ninh Bình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 216.000 tỉ đồng HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, với tổng nguồn vốn 216.425 tỉ đồng. Theo Nghị quyết, nguồn vốn gồm 31.565 tỉ đồng chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước; 182.242 tỉ đồng từ thu tiền sử dụng đất; 800 tỉ đồng từ thu xổ số kiến thiết và 1.818 tỉ đồng từ nguồn bội chi ngân sách địa phương. Trong cơ cấu phân cấp, vốn ngân sách cấp tỉnh là 146.966 tỉ đồng, giảm 60.034 tỉ đồng; vốn ngân sách cấp xã là 69.459 tỉ đồng, giảm 13.533,87 tỉ đồng. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc ngân sách cấp tỉnh, sau khi trừ khoảng 14.500 tỉ đồng làm nguồn dự phòng, 132.466 tỉ đồng sẽ được dùng bố trí đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ quan trọng. Đối với hơn 123.006 tỉ đồng còn lại, tỉnh dự kiến bố trí hơn 121.678 tỉ đồng cho các dự án đã quyết toán, hoàn thành chưa quyết toán, đang triển khai, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án ủy quyền cho cấp xã quản lý.

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