TP.HCM gỡ nút thắt mặt bằng để tăng tốc giải ngân đầu tư công

Rạch Xuyên Tâm ở TP.HCM là dự án được các địa phương hoàn thành giải phóng nhanh chóng, góp phần giải ngân đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Từ họp hằng tuần, kiểm tra từng ngày đến thực địa liên tục tại cơ sở, TP.HCM đang bám sát các dự án, thúc tiến độ giải ngân hướng tới mục tiêu đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công 100% trong năm 2026.

Cách làm tốt từ cơ sở

Trước đó, tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngày 15-10, UBND TP.HCM đã trao "thưởng công trình" tổng cộng 500 tỉ đồng cho 4 phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An vì có kết quả giải ngân đầu tư công tốt.

Tăng tốc mặt bằng, đẩy tăng trưởng hai con số Điểm nghẽn về mặt bằng trong nhiều năm qua đã và đang được TP.HCM tháo gỡ hiệu quả ở nhiều dự án. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án thi công, góp phần tăng giải ngân và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Tuổi Trẻ sẽ thông tin về quá trình giải phóng mặt bằng đang tăng tốc, những kinh nghiệm từ thực tiễn vận hành, được sự ủng hộ của người dân tại nhiều dự án lớn ở TP.HCM.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cùng 9 phường, xã được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng quý 3.

Các địa phương gồm phường Thới An, Bình Trưng, Tân Thành, Nhà Bè, An Thới Đông, Phú Hòa Đông, Kim Long, An Long, Nhuận Đức.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, các xã, phường đang quản lý khoảng 40.000 tỉ đồng vốn đầu tư công (tính tới giữa tháng 10).

Đặc biệt, xã Nhà Bè - nằm trong các địa phương được tuyên dương, tỉ lệ giải ngân tăng từ 5% vào tháng 4 lên 23% vào tháng 6 và hơn 70% vào ngày 25-9.

Đại diện xã Nhà Bè cho biết cách làm của xã là duy trì họp hằng tuần, kiểm tra công việc hằng ngày và để lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường. Trường hợp chậm một ngày được nhắc, chậm hai ngày bị phê bình, từ ba ngày trở lên phải giải trình nếu không có lý do chính đáng.

Xã cũng tổ chức các cuộc làm việc chung giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các phòng, ban để xử lý những nội dung còn vướng. Với công việc đã rõ, cán bộ được yêu cầu xử lý ngay.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được TP.HCM sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích trong giải ngân, giải phóng mặt bằng để khích lệ, động viên các đơn vị làm tốt, bảo đảm tinh thần thưởng phạt phân minh

Còn tại xã Nhuận Đức, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có 587 trường hợp bị ảnh hưởng, kinh phí bồi thường hơn 1.400 tỉ đồng. Tính đến giữa tháng 10 xã đã bàn giao hơn 99% diện tích. Với đường vành đai 4, tổng kinh phí bồi thường khoảng 2.800 tỉ đồng; đến nay xã đã bàn giao 740/906 trường hợp, tương ứng khoảng 2.214 tỉ đồng và 83,95% diện tích.

Ông Phạm Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức - cho biết để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xã huy động cả hệ thống chính trị, phân công việc cụ thể, theo dõi tiến độ từng trường hợp. Các tổ vận động có cử cán bộ am hiểu pháp luật, hồ sơ đất đai, bồi thường để cùng xử lý.

Theo ông Dũng, vấn đề nào thuộc thẩm quyền thì giải quyết ngay, trường hợp vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên. Xã cũng phối hợp chặt với các sở, ngành, chủ đầu tư, tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ để có cách vận động phù hợp.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác thành phố khảo sát nơi làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, chiều 5-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đưa tiến độ giải ngân vào đánh giá KPI

Sau 9 tháng, TP.HCM đã giải ngân 111.494 tỉ đồng trong tổng số 147.599 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,5%. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%, thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM đang rà từng dự án, xác định phần việc còn lại và vướng ở khâu nào để xử lý. Lãnh đạo thành phố cũng tăng kiểm tra tại công trường, tập trung vào các khâu thường làm chậm tiến độ như bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán.

Những dự án khó giải ngân sẽ được xem xét điều chuyển vốn sang dự án có khả năng làm nhanh hơn. Ở cấp xã, phường, đặc khu, chủ tịch UBND địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng.

Một điểm được UBND TP.HCM nhấn mạnh là việc nào cấp nào giải quyết được thì xử lý ngay ở cấp đó, tránh hồ sơ chuyển vòng hoặc đẩy lên thành phố khi cơ sở chưa giải quyết hết phần việc thuộc thẩm quyền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh được giao theo dõi tiến độ giải ngân và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kết quả công việc cũng được tính vào đánh giá KPI của cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan.

Dự án vành đai 2 TP.HCM đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vốn bồi thường chiếm gần 45% vốn đầu tư công, đã giải ngân đạt 93% Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, năm 2026 TP.HCM được giao kế hoạch vốn bồi thường là 66.112 tỉ đồng, với 144 dự án được giao vốn. Tính đến ngày 27-10-2026, kết quả từ 144 dự án được giao vốn bồi thường 2026 đã thực hiện giải ngân lũy kế 60.898 tỉ đồng, đạt gần 93% kế hoạch vốn năm 2026, còn lại khoảng 7% vốn chưa giải ngân. Theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg của Thủ tướng, năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công lớn nhất cả nước với 147.599 tỉ đồng (tăng 22,6% so với năm 2025, chiếm khoảng 14,7% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước). So với tổng vốn đầu tư công, vốn bồi thường năm 2026 chiếm tỉ lệ gần 45%. TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao. ÁI NHÂN