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Ninh Bình có 8 trưởng thôn trình độ thạc sĩ, 381 người trình độ đại học

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Tính đến ngày 30-10, đã có 1.743 người trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Ninh Bình, trong đó 8 người trúng cử có trình độ thạc sĩ, 381 người có trình độ đại học, 143 người có trình độ cao đẳng.

Ninh Bình có 8 trưởng thôn trình độ thạc sĩ, 381 người trình độ đại học - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thu Hiền, Trưởng thôn Phú Hậu, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình là cử nhân luật và là một trong số những nữ trưởng thôn trẻ nhất tỉnh - Ảnh: THÀNH NAM

Theo báo cáo số 557/BC-SNV ngày 10-11 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, để kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, từ ngày 18 đến 29-10, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến ngày 30-10, đã có 1.743/1.754 thôn, tổ dân phố hoàn thành việc bầu cử (đạt 99,37%). Trong đó, 1.677 người trúng cử ngay lần đầu, 66 người trúng cử lần hai.

Báo cáo cho thấy, trong số 1.743 người trúng cử, 8 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 0,46%); 381 người có trình độ đại học (chiếm 21,86%); 143 người có trình độ cao đẳng (chiếm 8,2%) và 364 người có trình độ trung cấp (chiếm 20,88%).

Về trình độ lý luận chính trị, 7 người có trình độ cao cấp, 308 người trình độ trung cấp và 801 người trình độ sơ cấp. Tổng số người đã qua đào tạo lý luận chính trị chiếm 64,02%.

Đáng chú ý, có 1.734/1.743 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm 99,48%.

Về độ tuổi người trúng cử, có 1.467 người trong độ tuổi từ 21-60 (chiếm 84,17%). Cụ thể, 165 người từ 21-35 tuổi, 1.302 người từ 36-60 tuổi. Số người từ 61-76 tuổi là 276 người (chiếm 15,83%).

Trong số các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới trúng cử, 1.450 người là nam giới (chiếm 83,1%) và 293 người là nữ (chiếm 16,9%).

Việc lựa chọn đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031, theo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, được thực hiện trong bối cảnh các thôn, tổ dân phố vừa hoàn thành sắp xếp, quy mô quản lý và khối lượng công việc tăng lên.

Vì thế, đến ngày 30-11, Ninh Bình còn 11 thôn, tổ dân phố thuộc 9 xã, phường chưa hoàn thành việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Nguyên nhân do một số địa bàn thiếu nguồn nhân sự đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Trong khi đó, mức phụ cấp đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố còn tương đối thấp, chưa tạo động lực thu hút người có năng lực tham gia ứng cử.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình kiến nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến với HĐND tỉnh về việc tăng mức phụ cấp và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh Ninh Bình có 129 xã, phường với 1.754 thôn, tổ dân phố, giảm 2.728 thôn, tổ dân phố so với trước khi sắp xếp, tương đương 60,86%.

Ninh Bình có 8 trưởng thôn có trình độ thạc sĩ, đại học có 381 người - Ảnh 3.Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn và tiêu chí lựa chọn cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập.

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THÀNH NAM
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    Chủ đề: trưởng thôn thạc sĩ trình độ đại học Ninh Bình tổ trưởng tổ dân phố

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