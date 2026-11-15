Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 15-11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo, đại diện một số bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Trường THPT A Trần Hưng Đạo được thành lập năm 1966, tiền thân là Trường cấp III Mỹ Lộc. Năm 1982 nhà trường chính thức mang tên Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Trường THPT A Trần Hưng Đạo được xây dựng khang trang, bề thế, sạch đẹp, với 33 phòng học đạt chuẩn có đầy đủ thiết bị hiện đại, tạo điều kiện tối ưu cho dạy và học; có đầy đủ các phòng chức năng.

Năm học 2025 - 2026, trường vinh dự có 39/39 học sinh dự thi đều đoạt giải (gồm 7 giải nhất, 19 giải nhì, 12 giải ba, 1 giải khuyến khích) trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đối với cuộc thi Khoa học kỹ thuật và STEM, 3 năm liên tiếp (2023 - 2026) nhà trường ở vị trí nhất toàn đoàn cấp tỉnh...

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Với những cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy và trò Trường THPT A Trần Hưng Đạo qua sáu thập kỷ đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT A Trần Hưng Đạo vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

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