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Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo

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Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo (Ninh Bình), Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho nhà trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 15-11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT A Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo, đại diện một số bộ ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Trường THPT A Trần Hưng Đạo được thành lập năm 1966, tiền thân là Trường cấp III Mỹ Lộc. Năm 1982 nhà trường chính thức mang tên Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay Trường THPT A Trần Hưng Đạo được xây dựng khang trang, bề thế, sạch đẹp, với 33 phòng học đạt chuẩn có đầy đủ thiết bị hiện đại, tạo điều kiện tối ưu cho dạy và học; có đầy đủ các phòng chức năng.

Năm học 2025 - 2026, trường vinh dự có 39/39 học sinh dự thi đều đoạt giải (gồm 7 giải nhất, 19 giải nhì, 12 giải ba, 1 giải khuyến khích) trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đối với cuộc thi Khoa học kỹ thuật và STEM, 3 năm liên tiếp (2023 - 2026) nhà trường ở vị trí nhất toàn đoàn cấp tỉnh...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh 2.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Với những cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy và trò Trường THPT A Trần Hưng Đạo qua sáu thập kỷ đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT A Trần Hưng Đạo vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm các doanh nghiệp tại Ninh Bình

Cũng trong chuyến công tác tại Ninh Bình, sáng 15-11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến thăm, làm việc với 3 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, ghi nhận những đóng góp trong phát triển kinh tế, xuất khẩu và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm một số doanh nghiệp tại Ninh Bình - Ảnh: Chinhphu.vn

Phó thủ tướng đã đến thăm Công ty TNHH QMH Computer (Tập đoàn máy tính Quanta), Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam và Công ty Nhôm Kim Kiều.

Tại Công ty TNHH QMH Computer và Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam, Phó thủ tướng Thường trực đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đối với Công ty Nhôm Kim Kiều (Trung Quốc), dự án sản xuất nhôm công nghệ cao có tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD, công suất thiết kế 183.000 tấn/năm, dự kiến đi vào hoạt động tháng 3-2027, Phó thủ tướng Thường trực đề nghị sớm đưa nhà máy vào hoạt động.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ và tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự kỷ niệm 60 năm Trường THPT A Trần Hưng Đạo - Ảnh 5.Phó thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành sáng 4-10, hiện dự án đạt 85,55% giá trị sản lượng các gói thầu xây lắp chính.

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    Chủ đề: phó thủ tướng thường trực Ninh Bình Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc Trường THPT A Trần Hưng Đạo Phạm Gia Túc

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