Hai kỳ họp liên tiếp, Đà Nẵng khai trừ Đảng hai nữ đảng viên

Ông Trần Thắng Lợi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng - chủ trì kỳ họp thứ 19 - Ảnh: UBKT

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận một số nội dung:

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng đối với bà Đặng Thị Bích Thủy, đảng viên Chi bộ 40 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm rất nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, bị khởi tố, tạm giam, không còn đủ tư cách đảng viên.

Cũng tại kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến về nội dung dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, đảng viên Chi bộ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Đà Nẵng, thuộc Đảng bộ Thi hành án dân sự thành phố, trực thuộc Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bị khởi tố, tạm giam, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, không còn đủ tư cách đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Thu Hằng bằng hình thức khai trừ.