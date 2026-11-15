Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ảnh: GIA HÂN

Mới đây, khi thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp, thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội) đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu cấm trẻ em từ 16 tuổi trở xuống sử dụng điện thoại thông minh.

Nhiều tác hại của điện thoại thông minh với trẻ em

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng việc sử dụng điện thoại thông minh hiện nay rất thông dụng, nhằm đảm bảo nhu cầu của mỗi cá nhân.

Điện thoại thông minh không đơn thuần là một phương tiện liên lạc hay thiết bị giải trí mà còn là một công cụ tiếp cận tri thức, học tập, nghiên cứu, sáng tạo, giao tiếp và kết nối với thế giới.

Song thực tế hiện nay nhiều trẻ em dành quá nhiều thời gian mỗi ngày cho điện thoại, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các nội dung giải trí ngắn.

Trong khi trẻ em thường nhận thức chưa đầy đủ, khi sử dụng điện thoại thông minh dễ bị lôi kéo vào các trang mạng, mạng xã hội để xem, nghe, đọc những nội dung nhạy cảm, hấp dẫn và không phù hợp lứa tuổi.

Bên cạnh đó, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng với rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng. Những nội dung này đều bắt nguồn từ việc sử dụng điện thoại thông minh.

Về sức khỏe thể chất và thị lực, việc nhìn màn hình trong thời gian dài, sử dụng thiết bị ở khoảng cách không phù hợp, thiếu ánh sáng hoặc tư thế không đúng có thể gây mỏi mắt, khô mắt...

Từ đó, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng việc cho trẻ em sử dụng điện thoại thông tin quá nhiều mà không có kiểm soát là không có lợi.

"Với những tác hại từ điện thoại thông minh gây ảnh hưởng với trẻ em, tôi cho rằng chúng ta nên nghiên cứu xem có nên hay không việc cấm trẻ em sử dụng điện thoại thông minh. Cá nhân tôi nghĩ nên nghiên cứu cấm", đại biểu Hòa nêu.

Nhận thức của cha mẹ, người thân rất quan trọng

Trước câu hỏi nên nghiên cứu cấm thế nào cho phù hợp, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay thực tế hiện nay việc trẻ em sử dụng điện thoại thông minh phổ biến là xuất phát từ cha mẹ hoặc người thân.

Nhiều người dỗ dành con ăn cơm hay ngồi im, không chơi, chạy nhảy... bằng cách cho con xem điện thoại. Khi đến nhiều nơi có thể dễ dàng bắt gặp cảnh cha mẹ, người thân xem một điện thoại và trẻ em xem một điện thoại.

"Nếu cha mẹ, người thân cho thì trẻ em mới dùng, còn không cho sẽ không thể dùng. Do vậy, nâng cao nhận thức của những người này là rất quan trọng. Khi bố mẹ biết việc cho trẻ em sử dụng điện thoại thông minh bị cấm và có thể có chế tài xử lý nếu vi phạm thì chắc chắn không dám cho sử dụng", đại biểu Hòa nêu.

Bên cạnh đó, ông đề xuất nên nghiên cứu cấm tuyệt đối trẻ em sử dụng điện thoại thông minh trong trường học.

"Tôi cho rằng, trong trường học, giáo viên chủ nhiệm phải kiểm soát và dứt khoát không được cho trẻ em mang điện thoại thông minh vào lớp. Đây sẽ là một trong những giải pháp để việc cấm đạt hiệu quả", đại biểu Hòa nói.

Về độ tuổi, đại biểu Hòa đề nghị nghiên cứu để cấm trẻ em có độ tuổi từ 16 tuổi trở xuống và cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm của quốc tế về việc này.