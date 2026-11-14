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Công ty có phải trả tiền lương cho người lao động nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

tác giả
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

Bộ Quốc phòng đã có phản hồi về chế độ tiền lương đối với người lao động nghỉ làm việc khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Các nam thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Theo đó người dân đặt câu hỏi với Bộ Quốc phòng với nội dung công ty là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Người lao động của công ty nhận được quyết định gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Vậy theo quy định pháp luật hiện hành, công ty có bắt buộc phải trả tiền lương cho người lao động trong thời gian nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hay không?

Trường hợp công ty không có nghĩa vụ trả lương, người lao động có được hưởng chế độ tiền lương hoặc khoản hỗ trợ nào từ cơ quan nhà nước hay không?

Về nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 78/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 14/2026.

Cụ thể, luật quy định công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.

Theo Bộ Quốc phòng, các chế độ chính sách trên được quy định chi tiết tại nghị định 13/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 220/2025.

Nghị định quy định công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã được bảo đảm các chế độ.

Bao gồm tiền ăn bằng mức tiền một ngày cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh. Thanh toán tiền tàu, xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị định cũng quy định cụ thể về trách nhiệm chi trả. Theo đó công dân làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chi trả.

Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe theo quyết định gọi của Chủ tịch UBND cấp xã do Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chi trả và thanh quyết toán với UBND cấp xã.

Công ty có phải trả tiền lương cho người lao động nghỉ đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự? - Ảnh 3.Bộ Quốc phòng trả lời trường hợp du học được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng đã có trả lời ý kiến của người dân hỏi về việc đã được cấp thị thực (visa) du học kèm thư mời nhập học chính thức từ trường đại học tại Nga có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

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    Chủ đề: Bộ Quốc phòng nhập ngũ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

    Dòng sự kiện: Nghĩa vụ quân sự

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