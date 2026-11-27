Họp báo phiên họp hội đồng CPTPP lần thứ 11 - Ảnh: Bộ Công Thương

Chiều 27-11, họp báo phiên họp hội đồng CPTPP lần thứ 11 được tổ chức do Chủ tịch Hội đồng CPTPP các nước thành viên đồng chủ trì.

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề "SHARED VISION - SHARED ACTION" (Tầm nhìn chung - Hành động chung).

Triển khai đàm phán nâng cấp hiệp định trong một số nội dung quan trọng

Thông tin về kết quả các phiên họp, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP đã tổ chức các phiên họp và đạt được các kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển.

Trước hết, ông Thái cho biết phiên họp đã hoàn thiện cơ chế vận hành của CPTPP khi các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời tại Nhật Bản. Đây là kết quả nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng.

Các thành viên cũng đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp Hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ...

Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Đặc biệt, Thứ trưởng Thái cho biết các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines. Quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cũng như cam kết về việc mở rộng Hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng.

Trong chuỗi sự kiện, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-EU-ASEAN.

Với hoạt động này, các thành viên mong muốn các chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả cơ hội, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, tại Phiên họp lần này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – EU; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP - ASEAN.

Cùng đó là các quyết định gồm: Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

CPTPP hướng đến lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái - Ảnh: Bộ Công Thương

Trả lời tại họp báo về việc làm thế nào để củng cố khối ngày càng vững mạnh và việc đàm phán nâng cấp hiệp định phù hợp với những biến động của thế giới, sự thay đổi của khoa học công nghệ, ông Lương Hoàng Thái cho biết CPTPP luôn luôn được điều chỉnh và việc nâng cấp hiệp định đã thể hiện điều này.

Mục tiêu nhằm thể hiện vị trí, vai trò của CPTPP, duy trì hệ thống tiêu chuẩn cao. Cùng đó, việc kết nạp thành viên mới khi các nước đã thống nhất lựa chọn ba nước có nguyện vọng xin gia nhập để cùng hướng đến mục tiêu trên.

Theo ông Thái, các hiệp định thương mại tự do có tính chất phức tạp nên làm sao để doanh nghiệp hiểu và tham gia, tận dụng hiệu quả là vấn đề quan trọng nhất. Mục tiêu của CPTPP là doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi từ hiệp định.

Tuy nhiên, với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp không chỉ trong khuôn khổ CPTPP, nên các nước thành viên cho rằng không chỉ thúc đẩy nội khối mà việc mở rộng thành viên, mở rộng hợp tác với các khối như EU, ASEAN để người dân, doanh nghiệp cùng hưởng lợi cao nhất.

Thực tiễn, việc các nước cùng thống nhất 7 văn kiện là kết quả tích cực, thể hiện vai trò đi đầu, dẫn dắt của CPTPP.

"Doanh nghiệp là mục tiêu mà các thành viên CPTPP hướng tới, nên các cam kết đưa ra hướng tới việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, hưởng lợi từ các cam kết này", ông Thái nói và cho biết thêm các nước thành viên đã thảo luận nhiều sáng kiến để doanh nghiệp hưởng lợi tốt hơn, dễ dự báo hơn.

Ví dụ như việc nghiên cứu tăng khả năng tận dụng hiệp định của doanh nghiệp, giúp hiểu quy tắc xuất xứ, tận dụng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Thúc đẩy hợp tác với cơ quan xúc tiến thương mại các nước, kết nối thông tin hay tổ chức các diễn đàn để kết nối và hiểu hơn quy định của CPTPP nhằm tăng giao thương.