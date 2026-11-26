Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič - Ảnh: EU

Nhân chuyến công tác tới Hà Nội tham dự Đối thoại Thương mại Đầu tư CPTPP-EU-ASEAN, Cao ủy EU về Thương mại và An ninh kinh tế Maroš Šefčovič đã có trao đổi với báo chí chiều 26-11.

Nâng cao sự phối hợp, khả năng ứng phó của chuỗi cung ứng

Thông tin về sự kiện Đối thoại Thương mại Đầu tư CPTPP-EU-ASEAN với những nội dung trao đổi hợp tác rất quan trọng, Cao ủy EU nhấn mạnh quan điểm thúc đẩy hợp tác giữa EU với các nước thành viên trong CPTPP và ASEAN.

Theo đó, các bên đã thảo luận về những sáng kiến để tăng cường hợp tác cụ thể, như việc các bên quan tâm việc thành lập hệ thống cảnh báo sớm, nâng cao năng lực chống chịu và ứng phó trong chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, đặt trong bối cảnh những năm gần đây một số quốc gia đưa ra các chính sách thương mại, việc phối hợp nâng cao năng lực ứng phó, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng có vai trò rất quan trọng.

Cùng đó, các bên thảo luận hợp tác để nâng cao năng lực logistics, tạo thuận lợi hóa thương mại, đơn giản hóa các cơ chế, thủ tục để thúc đẩy thương mại tốt hơn, đặc biệt là chính sách cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các bên cũng bày tỏ quan tâm tham gia Hiệp định thương mại số hóa giữa EU và CPTPP. Hiện đã xây dựng hiệp định khung về thương mại số giữa Singapore, Canada, Hàn Quốc.

Nội dung hiệp định với phạm trù khá rộng, ví dụ một số vấn đề về hóa đơn điện tử, sáng kiến bao trùm với mong muốn thúc đẩy thương mại giữa EU và các nước thành viên CPTPP.

Cao ủy EU Thương mại và An ninh kinh tế cũng cho biết đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, đề cập đến chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới EU vừa qua, tiếp tục khẳng định việc quan tâm và hiện thực các cơ chế trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của hai bên.

“FTA EU - Việt Nam là minh chứng tốt trong hợp tác thông qua hiệp định thương mại tự do, khẳng định những lợi ích đạt được giữa các bên”, ông Maroš Šefčovič nhấn mạnh.

Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič trao đổi hẹp với báo chí - Ảnh: EU

Việt Nam có vai trò quan trọng để EU đa dạng hóa chuỗi cung ứng

Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên CPTPP với EU, Cao ủy EU về Thương mại và An ninh kinh tế cho hay Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực mà EU ký kết FTA. Đây là hiệp định toàn diện và hợp tác sâu rộng.

Việc thi hành hiệp định thời gian qua đã chứng minh cho những thành công, hiệu quả khi thương mại song phương tăng đáng kể với 80 tỉ USD kể từ sau khi triển khai EVFTA. Đặc biệt, Việt Nam đang tận dụng tốt hơn khi ghi nhận thặng dư trong thương mại hai chiều.

EVFTA cũng là cơ hội tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng. EU mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng nên Cao ủy EU khẳng định: Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng để EU đạt mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, ông Maroš Šefčovič cho biết các bên đã đưa ra nhiều sáng kiến, hoạt động để tháo gỡ vướng mắc nhằm giúp thực hiện hiệp định hiệu quả và cân bằng hơn.

“Chúng tôi mong muốn có được cơ hội rõ ràng hơn trong đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực trọng yếu như hạ tầng, giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng tái tạo”, Cao ủy EU nhấn mạnh.

Về chính sách thuế quan được Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) của Mỹ công bố kết luận điều tra theo Mục 301, ông Maroš Šefčovič bày tỏ phản đối và khẳng định EU đang phối hợp với Mỹ để giải quyết tất cả những vấn đề đặt ra về dư thừa nguồn cung, cải tổ chuỗi thương mại thế giới... nhằm giảm thiểu tác động.

Đồng thời, EU cũng đẩy mạnh triển khai ký kết, đàm phán FTA với nhiều quốc gia khác nhau để thúc đẩy đầu tư, hợp tác thương mại và đa dạng chuỗi cung ứng.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với 12 thành viên. Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 với chủ đề "SHARED VISION - SHARED ACTION" (Tầm nhìn chung - Hành động chung). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến 27-11, Việt Nam chủ trì chuỗi sự kiện lớn và quan trọng gồm Phiên họp Quan chức cấp cao lần thứ 5; Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP-EU; Đối thoại CPTPP-ASEAN; Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-ASEAN-EU; Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 và họp báo cấp Bộ trưởng.

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