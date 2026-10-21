Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA mở cơ hội nâng chuẩn chuỗi cung ứng

Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ tại phiên thảo luận về chuỗi cung ứng tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2026 - Ảnh: T.L

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại, đồng thời kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ.

Khối EFTA gồm các nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein với kim ngạch thương mại hai chiều với Việt Nam đạt 4,8 tỉ EUR năm 2025. Ngoài cam kết về hàng công nghiệp, hiệp định còn đề cập tới các lĩnh vực phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác và nâng cao năng lực.

Tại phiên thảo luận về chuyển đổi công nghiệp và chuỗi cung ứng, ông Khuất Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam - cho rằng khả năng cạnh tranh và chống chịu của chuỗi cung ứng cần được xây dựng từ nền tảng sản xuất, trong đó có vai trò của người nông dân.

Ông Hưng dẫn ví dụ từ chuỗi giá trị cà phê bền vững để phân tích yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường. Theo ông, biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng đất, áp lực lên nguồn nước và yêu cầu truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành cà phê.

Do đó, người nông dân cần được tiếp cận kiến thức, công nghệ và phương thức canh tác phù hợp để duy trì năng suất, bảo vệ tài nguyên và ổn định sinh kế.

Đại diện Nestlé cho rằng tính bền vững chỉ có thể duy trì khi mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người nông dân có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, doanh nghiệp cần vượt ra ngoài quan hệ thu mua đơn thuần, tăng cường hợp tác dài hạn với nông dân, hỗ trợ cải thiện năng suất, giảm chi phí và áp dụng các tiêu chuẩn canh tác phù hợp.

Việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng cũng là một phần của quá trình này. Từ năm 2011, NESCAFÉ Plan đã đồng hành cùng hơn 23.000 nông hộ và tổ chức hơn 492.000 lượt tập huấn về sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C.

Theo doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ giống năng suất cao, chống chịu hạn hán và sâu bệnh, tiết kiệm nước tưới, giảm phân bón hóa học và chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh. Điều này giúp nông dân giảm chi phí, cải thiện thu nhập và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu xuất khẩu.

Chương trình Agripreneurship-Nescafé hỗ trợ nông dân, trong đó có người trẻ, tiếp cận kiến thức và phương pháp canh tác cà phê bền vững - Ảnh: T.L

Các hoạt động này hướng đến cải thiện hiệu quả sản xuất và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, mức độ tác động đến thu nhập, chi phí và phát thải cần được đánh giá dựa trên dữ liệu cụ thể của chương trình.

Theo Nestlé Việt Nam, chuỗi giá trị bền vững cần có sự tin cậy giữa các bên, năng lực đáp ứng tiêu chuẩn và cam kết hợp tác dài hạn. Những yếu tố này giúp các bên phối hợp đầu tư, xử lý vấn đề phát sinh và nâng cao năng lực của nhà cung cấp địa phương.

"Doanh nghiệp Thụy Sĩ có thế mạnh về công nghệ, chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và kinh nghiệm quốc tế; trong khi doanh nghiệp Việt Nam có hiểu biết về thị trường địa phương và năng lực sản xuất. Sự hợp tác giữa hai bên có thể tạo điều kiện phát triển các chuỗi giá trị cạnh tranh và bền vững hơn trong tương lai", ông Hưng nhận định.