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Công an Khánh Hòa cảm ơn chính quyền, người dân hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Sau khi toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại giam A2 được bắt giữ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thư cảm ơn các đơn vị liên quan đã vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Công an Khánh Hòa cảm ơn chính quyền, người dân hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát cơ động triển khai vòng vây truy bắt các phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 7-11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có thư cảm ơn gửi chính quyền các địa phương; Công an các xã, phường; các lực lượng thuộc Bộ Công an, Trại giam A2; người dân Khánh Hòa đã hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2.

Theo đó ngày 21-10, 4 phạm nhân gồm: Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lại Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang chấp hành án tại trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn làm mất an ninh, trật tự, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu đề nghị hỗ trợ, Công an tỉnh đã kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với trại giam A2, chính quyền địa phương triển khai khép chặt vòng vây, rà soát trên diện rộng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa; Công an tỉnh này đã phối hợp với các lực lượng của bộ liên tục bám chốt, xuyên đêm truy lùng các đối tượng qua các địa bàn vô cùng hiểm trở.

Đặc biệt, sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự tin tưởng, giúp đỡ của người dân trong việc cung cấp các nguồn tin có giá trị đã tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Đến 16h10 ngày 7-11, phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia vây bắt.

Công an tỉnh Khánh Hòa gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị cơ sở đồng hành, hỗ trợ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đơn vị thuộc Bộ Công an và trại giam A2 đã kề vai sát cánh, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong quá trình truy xét và phong tỏa địa bàn.

Toàn thể người dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm công dân, tích cực theo dõi và cung cấp nhiều thông tin then chốt, giúp rút ngắn thời gian truy xét.

Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ trực tiếp làm nhiệm vụ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chiến đấu, nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Công an Khánh Hòa cảm ơn chính quyền, người dân hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2 - Ảnh 3.NÓNG: Đã bắt được Hồ Văn Tình, toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại giam A2 đã bị bắt giữ

Công an đã bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy". Đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ đủ 4 phạm nhân trốn trại giam A2.

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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: Hồ Văn Tình Khánh Hòa công an trại giam A2 ​​Khánh Hòa phạm nhân

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