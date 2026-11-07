Hành trình 17 ngày lùng sục đèo cao, rừng núi truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2

Lực lượng chức năng triển khai truy bắt các phạm nhân trốn trại A2 - Ảnh: H.T.

Ngày 7-11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân thứ 4 trốn trại giam A2 (Bộ Công an).

Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy".

Như vậy sau 17 ngày, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Tình đã lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó ngày 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Đội 43, Phân trại số 1, trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) và Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) đã bỏ trốn.

Các phạm nhân trốn trại: Hàng trên, từ trái qua: Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường; hàng dưới, từ trái qua: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngay sau đó trại giam A2 phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an triển khai nhiều mũi truy bắt.

Đến ngày 22-10, trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân nêu trên,

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong những ngày qua, cuộc truy bắt triển khai rộng khắp các địa bàn tỉnh Khánh Hòa như xã Diên Lâm, xã Diên Khánh, xã Bắc Khánh Vĩnh, xã Nam Khánh Vĩnh.... các tuyến giao thông, tuyến đèo trọng yếu, khu vực rừng núi được lực lượng chức năng truy lùng quyết liệt.

Lê Văn Cường bị bắt khi lẩn trốn trên xe khách

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường - Ảnh: H.T.

Sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt được Lê Văn Cường.

Theo cảnh sát, khoảng 4h30 cùng ngày, khi kiểm tra một xe khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã phát hiện Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tỉnh Phú Thọ).

Theo đó Cường đã lên xe khách tại đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi xe đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Vĩnh, cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra hành chính .

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Cường.

Lê Văn Cường đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội "trộm cắp tài sản", "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tất cả xe hơi, xe taxi, xe tải... đi qua địa bàn xã Diên Lâm đều được kiểm tra kỹ lưỡng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Võ Hoàng Duy bị vây bắt trong khu vực rừng núi

Thời điểm Võ Hoàng Duy vừa bị bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Đến tối 28-10, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Duy bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm bị bắt, gương mặt Duy xanh xao, mệt mỏi, phạm nhân này sau đó được cho nước uống và thức ăn.

Võ Hoàng Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi bắt được Duy, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai vây bắt Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Cường tại khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm), nhiều mũi cảnh sát cơ động, trinh sát vây ráp xung quanh núi, từng ngày khép chặt vòng vây truy tìm 2 phạm nhân.

Khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Lữ Văn Toàn bị bắt lúc 0h tại triền núi

Thời điểm phạm nhân Lữ Văn Toàn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ - Ảnh: H.T

Thời điểm này, công tác truy tìm 2 phạm nhân còn lại được thực hiện gắt gao, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an các địa phương ở Khánh Hòa được huy động đến khu vực núi Hòn Dữ để truy tìm.

Đây là ngọn núi hiểm trở, cao, rất nhiều vực sâu, hang hóc và ghềnh đá phức tạp, nhiều khe vực tại đây sâu đến mức rọi đèn xuống cũng không thấy đáy, thực vật trên núi chủ yếu là các tầng rừng nguyên sinh kết hợp với diện tích trồng keo ở khu vực chân núi .

Việc di chuyển từ đỉnh Hòn Dữ xuống chân núi đòi hỏi những người thạo đường nhất cũng phải mất từ 2 đến 2,5 tiếng đồng hồ đi bộ và phải có sức khỏe tốt.

Nhiều người dân cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong việc truy tìm các phạm nhân, một số người am hiểu khu vực rừng, núi sẵn sàng dẫn đường, tiếp tế lương thực.

Đến hơn 0h ngày 3-11, phạm nhân Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội "giết người" đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Toàn được phát hiện tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), tại thời điểm bị bắt Toàn không chống cự, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế.

Khu vực phạm nhân Toàn bị bắt giữ cách trại giam A2 khoảng 10km.

Cảnh sát cơ động tiếp tục được điều động đến khu vực núi Hòn Dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Bắt được Hồ Văn Tình sau 17 ngày lẩn trốn

Thời điểm Hồ Văn Tình bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: H.T.

Sau khi bắt giữ 3 phạm nhân nêu trên, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tỏa ra các hướng, chia thành nhiều mũi vây truy bắt Hồ Văn Tình, mọi ngóc ngách tại khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh đều được rà soát kỹ lưỡng, loa phát thanh ở đây liên tục phát thông tin yêu cầu người dân cảnh giác và kêu gọi Tình ra đầu thú.

Đến chiều 7-11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân thứ 4 trong vụ trốn trại giam A2

Tình bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận định Tình có khả năng lẩn trốn tại khu vực dân cư và rừng keo ở thôn Suối Thơm giáp ranh với tỉnh lộ 8 (xã Bắc Khánh Vĩnh).

Đây là khu vực dân cư thưa thớt, nhà dân rất ít, xung quanh là rừng keo rậm rạp, tiếp giáp với rừng tự nhiên.

Nếu di chuyển theo tỉnh lộ 8 - tuyến đường chính nối xã Diên Lâm với xã Bắc Khánh Vĩnh, vị trí này cách trại giam A2 hơn 15km.

Các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng núi thôn Suối Thơm đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khuya 4-11, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm Hồ Văn Tình khu vực rừng keo xã Bắc Khánh Vĩnh - Ảnh: TIẾN THANH

Khu vực trại giam A2 có địa hình hiểm trở, xung quanh là đồi núi, dân cư thưa thớt - Ảnh: Google Maps