NÓNG: Đã bắt được Hồ Văn Tình, toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại giam A2 đã bị bắt giữ

Chân dung phạm nhân Hồ Văn Tình đã trốn khỏi trại giam A2 vào chiều 21-10 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG chụp lại

Chiều 7-11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tinh - phạm nhân trốn trại giam A2 (Bộ Công an).

Hồ Văn Tình sinh năm 2002, ngụ tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy".

Tình bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Tình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Tiếp đó ngày 3-11, phạm nhân Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội "giết người" đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ở khu vực triền núi xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm Hồ Văn Tình bị bắt giữ - Ảnh: H.T.

Các tuyến đường xung quanh khu vực rừng núi Cây Cày đều được chốt chặn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khu vực núi Cây Cày (thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), nơi lực lượng chức năng truy tìm Hồ Văn Tình - Ảnh: Google Map

Hồ Văn Tình chính là người đã dùng dao đâm hai cán bộ công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai, khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024. Theo đó chiều 7-6-2024, cả hai đang truy bắt Tình tại thôn 2, xã Chư Á, khi phát hiện người này mang theo ma túy. Trong lúc truy bắt, bất ngờ Tình dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp làm cả hai cán bộ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Công an tỉnh Gia Lai tập trung lực lượng truy đuổi và đến cuối giờ chiều 7-6 đã bắt được Tình khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy cà phê của người dân ở thôn 2, xã Chư Á. Tang vật thu giữ là hai gói ni lông nhỏ, bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Trước đó, Hồ Văn Tình từng có tiền án về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "chống người thi hành công vụ".