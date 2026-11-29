Công an xã Hòa Thịnh vượt nước lũ đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: KHANG VÕ

Sáng 29-11, Công an xã Hòa Thịnh cho hay mới đây đã cùng người dân đưa một cụ bà bị đau ốm nặng đi cấp cứu.

Theo đó, cụ bà Nguyễn Thị Hiệp (82 tuổi, trú thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh) đột ngột lên cơn đau dữ dội. Do có tiền sử tai biến và nhiều bệnh nền, tình trạng sức khỏe của cụ nhanh chóng trở nên nguy cấp.

Tuy nhiên, gia đình không thể đưa cụ đến bệnh viện do đường giao thông trong khu vực bị nước lũ từ dãy núi Hòn Ông đổ xuống bao vây, tạo thành dòng chảy xiết.

Nhận tin báo khẩn cấp từ gia đình, Ban chỉ huy Công an xã Hòa Thịnh lập tức phân công tổ công tác, trưng dụng xe công nông của người dân tiếp cận khu vực.

Sau gần một giờ vượt hơn 2km đường ngập lũ, lực lượng công an đưa được cụ Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Hòa cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp tục điều trị.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, đến 9h cùng ngày, cụ Hiệp đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Công an xã Tuy An Bắc cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết - Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28-11, trong lúc kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn, đại úy Bùi Phi Diễn, cán bộ Công an xã Tuy An Bắc, cùng hai người dân kịp thời cứu một người đàn ông và xe máy bị mắc kẹt giữa dòng nước ngập sâu, chảy xiết trên tuyến đường từ An Định đi cây xăng An Nghiệp.

Người đàn ông cùng xe sau đó được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Trong hai ngày 27 và 28-11, mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến mưa lũ, công an các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức trực chốt, dựng rào chắn, cảnh báo tại các khu vực ngập sâu; đồng thời hỗ trợ đưa người bệnh đến cơ sở y tế, sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đến sáng 29-11, lượng mưa tại nhiều khu vực đã giảm nhưng nguy cơ ngập vẫn còn. Lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, theo dõi diễn biến mưa lũ và sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân khi có tình huống phát sinh.

Đường sắt trung chuyển gần 1.000 hành khách tại ga Tuy Hòa do mưa lũ Hành khách trung chuyển tại ga Tuy Hòa - Ảnh: A.T Như Tuổi Trẻ đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lũ, khoảng 10 mét nền đường sắt Bắc - Nam khu vực cầu Km 1112+240, đoạn qua xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai bị nước lũ cuốn trôi, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa khu gian Tân Vinh - Vân Canh, tạm dừng chạy tàu qua khu vực này. Sự cố khiến hàng nghìn hành khách trên các đoàn tàu phải thay đổi hành trình, tổ chức trung chuyển để tiếp tục chuyến đi. Tại ga Tuy Hòa, từ chiều 28 đến ngày 29-11, ngành đường sắt đã triển khai phương án cắt, nối toa xe, lập các đoàn tàu mới và bố trí ô tô trung chuyển hành khách. Riêng trong ngày 28-11, có 646 hành khách được chuyển tiếp giữa các đoàn tàu SE8, SE3, SE6 và SE1. Xe khách được bố trí sẵn để vận chuyển hành khách, đảm bảo không gián đoạn hành trình - Ảnh: A.T Trong ngày 29-11, tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách từ các tàu SE22, SE10, SE4, SE2 và SE48; đồng thời bố trí các đoàn tàu SE7, SE5, SE9 và SE21 xuất phát từ ga Tuy Hòa đi Sài Gòn, dự kiến gần 1.000 khách. Công tác điều chỉnh phương án chạy tàu, cắt nối toa đều được thực hiện theo quy định. Việc khẩn trương tổ chức trung chuyển nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hành trình của hành khách, bảo đảm an toàn chạy tàu trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.