Anh Thắng được bộ đội đưa qua vùng nước lũ đến cơ sở y tế điều trị vết thương - Ảnh: BCHQS Quảng Ngãi

Chiều 28-11, anh Bùi Nguyễn Minh Thắng (18 tuổi, trú xóm 9, thôn Bình Hội, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị thương ở chân trong lúc dọn dẹp nhà cửa để ứng phó với mưa lũ.

Thời điểm này, nước lũ bao vây khu vực xóm 9, khiến giao thông bị chia cắt, việc đưa người bị thương đến cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn. Gia đình sau đó liên hệ nhờ sự giúp đỡ.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Sơn lập tức cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ. Do đường đi bị ngập sâu, các chiến sĩ sử dụng phao tròn, cố định người bị thương trên phao rồi dìu qua vùng nước lũ.

Khi đến khu vực an toàn, lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn xe máy để đưa anh Thắng đến cơ sở y tế kiểm tra, điều trị. Vết thương của anh sau đó được nhân viên y tế xử lý kịp thời.

Sau khi vượt qua vùng lũ, anh Thắng lập tức được chở đến bệnh viện - Ảnh: BCHQS Quảng Ngãi

Cũng trong ngày 28-11, trước tình trạng sạt lở đe dọa khu dân cư tại núi Sứa, thuộc tổ dân phố Phú Nhơn, phường Trương Quang Trọng, Ban Chỉ huy quân sự phường đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều điểm sạt lở ăn sâu, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng người dân.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 6 hộ dân với 12 nhân khẩu, đồng thời vận chuyển tài sản và vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Một bà lão già yếu nằm trong diện di dời khỏi vùng sạt lở ở núi Sứa được bộ đội hỗ trợ - Ảnh: BCHQS Quảng Ngãi

Các cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên trưa, khẩn trương vận chuyển đồ đạc, vật dụng thiết yếu, đồng thời theo dõi diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó.

Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục kéo dài, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi được dự báo còn diễn biến phức tạp, những hoạt động hỗ trợ người dân vượt lũ, di dời khỏi vùng nguy hiểm đang góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.