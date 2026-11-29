Bê tông, đá hộc được đưa tới đổ vào vị trí điểm sạt lở đường sắt qua cầu Suối Bụt, thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh - Ảnh: HIỆP HÒA

Ngày 29-11, ông Phạm Văn Minh, trưởng ga đường sắt Diêu Trì, Gia Lai, cho hay ngành đường sắt đang tập trung khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến qua khu gian Tân Vinh - Vân Canh, xã Canh Vinh.

Theo đó, từ chiều tối qua tới hôm nay 29-11, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên.

Theo ông Minh, dự kiến công tác khắc phục sẽ hoàn thành để nối lại hoạt động chạy tàu qua khu vực vào 18h cùng ngày.

Sau khi xảy ra sự cố, từ chiều qua tới sáng nay, ngành đường sắt đã bố trí ô tô trung chuyển hành khách đi tàu Bắc - Nam tại 2 ga Tuy Hòa và Diêu Trì để tiếp tục hành trình.

Ông Minh cho hay tới sáng nay đã trung chuyển cho 5 chuyến tàu giữa 2 ga và dự kiến tiếp tục hoạt động trên cho tới khi khôi phục hoạt động chạy tàu qua điểm sạt lở.

Trao đổi với PV, ông Dương Hiệp Hòa, chủ tịch UBND xã Canh Vinh, thông tin sáng nay địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện cho xe chở vật liệu, đất đá san lấp của công ty đường sắt được chạy vào khu vực để tham gia khắc phục sự cố.

Hiện tại tuyến đường này vẫn còn ngập cục bộ, địa phương đã cắm bảng, cử người túc trực ngăn người dân ra vào.

Ngành đường sắt hỗ trợ trung chuyển hành khách và hành lý các đoàn tàu giữa 2 ga Tuy Hòa và Diêu Trì để tiếp tục hành trì qua vùng sạt lở - Ảnh: GA DIÊU TRÌ

Ông Hòa cho hay địa điểm xảy ra sạt lở đường sắt ngay tại chân cầu Suối Bụt, thôn Tân Vinh. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sạt lở được xác định là do mưa lớn khiến nước lũ lệch dòng phá vào chân cầu và cuốn trôi đất đá nền đường ray. Đoạn đường ray bị lũ cuốn trôi đất nền kéo dài khoảng 10 mét.

Trước đó, từ chiều tối 28-11, Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã huy động hơn 70 nhân sự và máy móc từ hai đầu tham gia khắc phục sự cố sạt lở đường tàu.

Vị trí điểm sạt lở do mưa lớn xuất hiện lũ khiến Suối Bụt chảy chệch hướng phá vào chân cầu - Ảnh: VÕ BẢO PHÚC

Gia Lai sơ tán 184 hộ dân, ngập 364 nhà Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai dự báo từ ngày 29-11 đến 30-11, phía đông tỉnh Gia Lai có mưa với lượng 40 - 100mm, có nơi trên 130mm. Đến chiều 30-11 mưa lớn có xu hướng giam dần. Trong đợt mưa này, tỉnh Gia Lai đã di dời, sơ tán 184 hộ dân với 602 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tập trung tại các xã, phường: Quy Nhơn Nam, Cát Tiến, Đề Gi. Về nhà cửa, có 364 nhà bị ngập mức độ nhẹ tại phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây và một số nơi khác, hiện nước đã rút. Mưa lũ làm sạt lở, sụt lún một số vị trí taluy, mố cầu: cầu Bà Lương, cầu đường sắt qua Suối Bụt xã Canh Vinh. Ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu vực dân cư, tuyến đường như: một số đoạn trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19, ĐT.639 cũ.