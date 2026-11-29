Nước từ thượng nguồn đổ về chảy qua cầu Vinh Phương (phường Tây Nha Trang) sáng 29-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 29-11, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại một số tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Đắk Lắk...

Khánh Hòa: Sơ tán dân khu vực nguy cơ sạt lở, chốt chặn nhiều khu vực

Lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang di dời người dân ở khu vực nguy cơ sạt lở - Ảnh: TIẾN THANH

Mưa kéo dài từ ngày 28 đến 29-11, đã khiến một số khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập cục bộ, trong đó các khu vực ở phía bắc Khánh Hòa lượng mưa hơn 180mm như Ninh Diêm 188mm, Ninh An 186,3mm, Ninh Tân 181,7mm...

UBND phường Tây Nha Trang đã bố trí chốt chặn tại một số khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, trũng thấp trên địa bàn bao gồm: Khu vực Vũng Đình, Hòn Nghê 2, tổ 15 Ngọc Sơn (các điểm có nguy cơ sạt lở); Khu vực bãi xe I-Resort, cầu Vĩnh Phương, cầu Phú Kiểng, cầu gỗ Vĩnh Trung, cầu Ké.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy quân sự phường Nam Nha Trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang đã hỗ trợ sơ tán 63 hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao đi tránh trú tại nơi an toàn. Trong đó, có 3 hộ thuộc tổ dân phố Thành Phát được di dời đến nhà người quen, họ hàng; 60 hộ thuộc tổ dân phố Trường Hải được di dời đến trường học và nhà người thân.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa dao động ở trên dưới mức báo động 2.

Trong 12 giờ qua trên sông Dinh Ninh Hòa đã xuất hiện lũ ở trên mức báo động 2, đỉnh lũ đạt 5,16m (lúc 17h ngày 28-11) trên báo động 2 là 0,16m, hiện nay mực nước lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang giảm chậm.

Tối 28-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan trên địa bàn về triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn và các loại hình thiên tai có thể xảy ra.

Hiện có 19 hồ chứa nước trên địa bàn đang điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ.

Đắk Lắk: Rốn lũ Hòa Thịnh nước rút chậm, triển khai "bốn tại chỗ"

Tại xã Hòa Thịnh sáng sớm 29-11, nước vẫn còn ngập một số tuyến đường chính, tuy nhiên bắt đầu rút chậm - Ảnh: CTV

Tại Đắk Lắk, sáng 29-11, lượng mưa trên một số địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm, nhiều tuyến đường bị ngập phương tiện đã lưu thông trở lại, nước rút dần ở một số nơi.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân cho hay sáng nay một số tuyến đường như ĐT641 đoạn thôn Tân Vinh, khu vực cầu sông Cô, đoạn đầu cầu sắt La Hai nước đã rút.

Tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ… nước cũng bắt đầu rút chậm, tuy nhiên mực nước trên các con sông vẫn còn lớn.

Trước đó UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và tình trạng xả lũ hồ chứa.

Theo đó, từ 18h ngày 27-11 đến 12h ngày 28-11, lượng mưa tại Hòa Thịnh đạt 219,6mm, Tuy Hòa 210,2mm. Một số hồ thủy lợi cũng ghi nhận lượng mưa lớn như Mỹ Lâm 225,2mm, Lỗ Ân 208,4mm, Hóc Răm 178,8mm.

Dự báo đến sáng 30-11, khu vực phía đông tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Từ nay đến ngày 1-12, trên các sông xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch có khả năng đạt báo động 2-3, có sông trên báo động 3; sông Ba ở mức báo động 2 và trên báo động 2.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ ngập gồm Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Đức Bình, Sơn Hòa, Suối Trai, Phú Hòa 1, Tuy Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp, Đông Hòa, Phú Mỡ, Xuân Phước, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và Tuy An Tây.

Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, triển khai phương châm "bốn tại chỗ", đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Đặc biệt, các địa phương phải rà soát, ra lệnh sơ tán ngay người dân tại những khu vực từng ngập sâu trong đợt lũ tháng 11-2025 và đợt mưa lũ giữa tháng 11-2026; các vùng ven sông, suối, chân đồi núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét và nhà tạm, nhà yếu.