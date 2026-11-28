Mì gói, nước uống, chiếu, gối... được người dân thôn Trung 1 (xã Diên Điền) đưa lên gác tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tối 28-11, các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục mưa lớn, dự báo mưa sẽ còn kéo dài hết 30-11.

Đưa lương thực, tài sản lên gác tránh lũ

Gác tránh lũ của người dân ở xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Tại Khánh Hòa, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại thôn Trung 1 (xã Diên Điền) và thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Lạc, tranh thủ trời vừa ngớt mưa, nhiều hộ dân khẩn trương đưa lương thực, nhu yếu phẩm lên gác tránh lũ vừa dựng xong.

Diên Lạc và Diên Điền là hai xã bị ngập lụt nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025.

Gia đình chị Trần Thị Cúc (42 tuổi, trú xã Diên Điền) đang tất bật đưa mì gói, chăn gối, nước uống lên căn gác tránh lũ, chuẩn bị sẵn sàng nếu lũ dâng cao gây cô lập.

Theo chị Cúc, năm ngoái nhà chị ngập đến 2m, cả gia đình bị cô lập trong nước lũ nên năm nay cả gia đình để dành tiền làm gác tránh lũ trên mái nhà, tích trữ đầy đủ lương thực, nước uống.

"Thấy dự báo tối nay và ngày mai còn mưa lớn nên tôi phải khẩn trương đưa đồ đạc lên gác vì sợ nửa đêm nước lũ lại dâng đột ngột" - chị Cúc nói.

Gác tránh lũ của người dân ở xã Diên Điền vào tối 28-11 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cách nhà chị Cúc khoảng 5km, bà Trần Thị Nên (72 tuổi, trú thôn Phú Khánh Thượng) đang cùng cháu trai đưa chiếu, gối, nước uống lên gác tránh lũ cao hơn 4 mét nằm phía sau nhà.

"Cả nhà phải rút kinh nghiệm và không thể chủ quan trong mưa lũ, năm ngoái nhà không có căn gác này khi nước tràn vào đành bất lực" - bà Nên nói.

Cũng trong tối cùng ngày, trước thông tin mưa lớn có thể sẽ kéo dài, nhiều người dân Nha Trang lo ngại các khu vực trũng thấp sẽ bị ngập lụt nên đưa xe hơi lên cầu vượt để tránh ngập.

Bởi trước đó, trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, hàng trăm xe hơi của người dân ở khu vực phường Tây Nha Trang ngập sâu trong nước lũ, nhiều chiếc gần như ngập hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Dân vùng lũ Đắk Lắk lo chạy lụt

Cán bộ xã Đồng Xuân giúp người dân vận chuyển đồ đạc đến nơi cao - Ảnh: A.T

Tại Đắk Lắk, chiều nay, ông Nguyễn Khắc Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân - cho hay hiện khu vực đầu nguồn đang có mưa rất lớn và tiếp tục tăng, mực nước các con sông Kỳ Lộ, sông Cô lên nhanh, nguy cơ xảy ra ngập lụt ngay trong tối nay rất cao, địa phương đã chủ động sơ tán dân ở các khu vực trũng thấp đến các điểm tránh trú.

Tại nhiều địa phương khác như xã Hòa Thịnh, xã Xuân Phước, phường Bình Kiến… chính quyền đến từng hộ dân ở vùng xung yếu kiểm tra, vận động người dân di dời.

Người dân xã Đồng Xuân đưa gia súc đến nơi cao ráo, tránh lũ - Ảnh: A.T

Ông Trần Xuân Ngọc (tổ dân phố Xuân Quang Tường, phường Bình Kiến) cho biết từ sáng nay, mưa lớn trên địa bàn đã khiến nước trên núi đổ về, gây chia cắt nhiều tuyến đường trong thôn. Bà con khi đi đến đoạn ngập lụt phải quay đầu, tìm đường khác để di chuyển.

"Rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử năm ngoái, tôi đã đưa lúa gạo, đồ đạc lên cao, nếu nước tràn vô nhà sẽ đến nhà hàng xóm có gác để tránh trú. Tuy nhiên trong một tháng có đến 2 trận lũ khiến người dân tất bật lo di dời, rồi dọn dẹp sau lũ nên ai cũng mệt mỏi" - ông Ngọc nói.

19 hồ chứa ở Khánh Hòa đang điều tiết Tối 28-11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khánh Hòa cho biết hiện có 19 hồ chứa nước đang điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ. Trong đó, có 4 hồ chứa gồm Hoa Sơn điều tiết với lưu lượng 23,2 m³/s, Suối Trầu 25,32 m³/s, Suối Dầu 24,31 m³/s, Đắc Lộc 17,82 m³/s, các hồ chứa còn lại điều tiết với lưu lượng dao động từ 0,72 - 7,72 m³/s; Hiện nay, tại phường Bắc Nha Trang, nước đã rút nhưng vẫn còn ngập cục bộ tại một số khu vực, gồm khu vực SOS đường 2 Tháng 4, đường Phạm Tú nước đã rút dần còn khoảng 10-20cm; riêng đường Phú Xương, độ sâu ngập khoảng 50cm. Chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tối 28-11, nhiều xe hơi đậu trên cầu vượt để tránh lũ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Gác tránh lũ của người dân cao hơn 5 mét so với mặt đất - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG