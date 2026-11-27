Nam thanh niên bị mắc kẹt hơn 3 giờ giữa khe tường hai nhà dân, được cảnh sát giải cứu - Ảnh: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 27-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đơn vị này đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị thương, mắc kẹt hơn 3 giờ giữa khe tường hai nhà dân ở phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu lúc 18h45 ngày 26-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo có người mắc kẹt giữa khe tường hai nhà dân tại địa chỉ số 80 Lương Thế Vinh, phường Buôn Ma Thuột.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều động xe cứu nạn, cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Nạn nhân được xác định là anh N.C.V. (24 tuổi, trú xã Ea Phê, Đắk Lắk), bị rơi xuống khe tường giữa hai ngôi nhà sâu 3m từ khoảng 15h30 cùng ngày.

Tại thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng phần chân bị mắc kẹt sâu bên dưới, đã bị thương không thể tự thoát ra ngoài.

Không gian chật hẹp, nạn nhân bị thương và đã mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Việc đưa nạn nhân ra ngoài đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải hết sức thận trọng, vận dụng linh hoạt kỹ năng nghiệp vụ, vừa khẩn trương giải cứu, vừa bảo đảm không làm tổn thương thêm cho nạn nhân.

Sau khoảng 15 phút, lực lượng cảnh sát đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra, điều trị.

Đưa được nạn nhân ra ngoài - Ảnh: SỸ ĐỨC

Nam thanh niên được đưa lên cáng - Ảnh: SỸ ĐỨC

Nam thanh niên được đưa đến bệnh viện điều trị - Ảnh: SỸ ĐỨC