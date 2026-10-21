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Nhà 5 tầng bốc cháy lúc rạng sáng: Cảnh sát phá cửa cứu 3 nạn nhân mắc kẹt

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Phát hiện căn nhà bốc cháy, 10 người tự thoát nạn được ra bên ngoài. Lực lượng chức năng đã phá cửa, đưa 3 người bị kẹt trong nhà ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng: 10 người thoát nạn, giải cứu 3 người mắc kẹt bàn giao cho y tế - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã phá cửa, đưa 3 người bị kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế - Ảnh: D.C.

Sáng 21-10, Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà trong ngõ 132 Hoa Bằng (phường Yên Hòa) làm 3 người mắc kẹt vào khoảng 4h15 cùng ngày. 

Theo đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô 5 tầng với diện tích khoảng 45m2/sàn. Khu vực cháy xuất phát tại tầng 1, chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tốc độ cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng: 10 người thoát nạn, giải cứu 3 người mắc kẹt bàn giao cho y tế - Ảnh 2.

Căn nhà khóa cửa khiến việc tiếp cận khó khăn - Ảnh: D.C.

Qua xác minh, trước đó đã có 10 người tự thoát nạn được ra bên ngoài.

Lực lượng chức năng đã phá cửa, tiếp cận và đưa 3 người bị kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nhà 5 tầng bốc cháy lúc rạng sáng: 10 người thoát nạn, cảnh sát phá cửa cứu 3 người mắc kẹt - Ảnh 3.Cửa hàng bán xe máy bốc cháy ngùn ngụt, hàng chục xe SH bị thiêu rụi

Hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng xe máy với tổng diện tích đất khoảng 340m², diện tích xây dựng khoảng 136m², gồm 3 tầng. Hàng chục xe máy bị thiêu rụi, chủ yếu là nhãn hiệu Honda SH.

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