Nhà 5 tầng bốc cháy lúc rạng sáng: Cảnh sát phá cửa cứu 3 nạn nhân mắc kẹt

Lực lượng chức năng đã phá cửa, đưa 3 người bị kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế - Ảnh: D.C.

Sáng 21-10, Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà trong ngõ 132 Hoa Bằng (phường Yên Hòa) làm 3 người mắc kẹt vào khoảng 4h15 cùng ngày.

Theo đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô 5 tầng với diện tích khoảng 45m2/sàn. Khu vực cháy xuất phát tại tầng 1, chất cháy chủ yếu là đồ gia dụng, tốc độ cháy lan nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ lan lên các tầng phía trên.

Căn nhà khóa cửa khiến việc tiếp cận khó khăn - Ảnh: D.C.

Qua xác minh, trước đó đã có 10 người tự thoát nạn được ra bên ngoài.

Lực lượng chức năng đã phá cửa, tiếp cận và đưa 3 người bị kẹt trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe.

Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.



Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.