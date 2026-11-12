Cảnh sát phá cửa, giải cứu 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy lúc nửa đêm

Lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy lúc nửa đêm tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng cho biết cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị kịp thời giải cứu những người mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy vào khoảng 23h56 ngày 11-11.

Vào khoảng thời gian trên, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy tại căn nhà cũng là cửa hàng chăn ga gối đệm tại khu chợ Tổng, phường Lưu Kiếm.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khi tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng nhanh chóng phá cửa kính cường lực, triển khai 2 lăng B phun nước khống chế đám cháy. Song song với việc chữa cháy, một tổ trinh sát được cử tiếp cận bên trong căn nhà qua tầng 2 để tìm kiếm người mắc kẹt.

Phát hiện 3 người trong cùng một gia đình đang mắc kẹt, các chiến sĩ đã kịp thời cung cấp mặt nạ lọc độc dự phòng, trấn an tinh thần, hướng dẫn và đưa cả 3 người thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng cảnh sát tiếp cận ngôi nhà bị cháy từ khu vực tầng 2 - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cũng như không để cháy lan sang các nhà hàng xóm bên cạnh.

Cơ quan chức năng sau đó khoanh vùng hiện trường căn nhà để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Toàn bộ 3 người mắc kẹt bên trong căn nhà được giải cứu an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản - Ảnh: Công an TP Hải Phòng