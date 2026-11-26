Nam thanh niên được lực lượng cứu nạn đưa lên khỏi mặt nước - Ảnh: CA

Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Đà Nẵng) cho biết 3h33 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận thông tin về việc có người nhảy cầu Trần Thị Lý xuống sông Hàn.

Thông tin lập tức được thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông để triển khai ứng cứu.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, liên quan trực tiếp đến tính mạng người dân, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông nhanh chóng điều động một xuồng máy cùng 4 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xuất phát đến khu vực xảy ra vụ việc.

Nam thanh niên được bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc - Ảnh: CA

Đến 3h40, tổ cứu nạn đã tiếp cận và đưa một nam thanh niên lên xuồng. Khi được đưa lên khỏi mặt nước, nạn nhân vẫn còn sống.

Các chiến sĩ nhanh chóng đưa nam thanh niên vào bờ và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục chăm sóc. Người nhảy cầu được xác định là anh P.Đ.D. (20 tuổi, quê Thanh Hóa).

Công tác cứu nạn kết thúc lúc 4h15 cùng ngày.

"Trong từng ca trực, các cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện luôn phải sẵn sàng để có thể lên đường ngay khi nhận tin, dù là lúc nửa đêm hay gần sáng" - đại diện Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông chia sẻ.

Tối 26-11, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận nam thanh niên nhảy cầu từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP, xe cấp cứu của đơn vị đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Lúc này, nam thanh niên sốt, lạnh nhưng khá ổn định.