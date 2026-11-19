Khoảnh khắc anh Vũ kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước - Ảnh cắt từ clip

Một đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế kịp thời lao đến giữ chặt nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước vừa được lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người thót tim khi chỉ trong tích tắc, thanh niên đang chạy bộ đã lao ra khỏi lan can cầu, định gieo mình xuống sông Hàn. Nhưng tài xế đã nhanh chóng lao ra khỏi xe để giữ lại, cùng nhiều người đi đường cứu được thanh niên này.

Trưa 19-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ với nhân vật chính trong clip là anh Đồng Viết Phi Vũ (39 tuổi, ở TP Đà Nẵng), người kịp thời cứu sống thanh niên kia.

Trò chuyện với phóng viên, anh Vũ vẫn chưa hết hồi hộp khi nhớ lại thời khắc ranh giới sinh tử diễn ra vào 6h sáng cùng ngày.

Anh cho biết khoảng 5h40 sáng 19-11, anh nhận chuyến xe đón khách từ khu vực cầu Rồng sang chân cầu Thuận Phước.

Vị khách là một nam thanh niên 21 tuổi, quê Đồng Tháp, ra Đà Nẵng đi làm. Vừa lên xe ngồi ở ghế sau, hành khách này liên tục khóc nức nở. Cậu tâm sự đã gom tiền đưa cho người bạn chơi thân thuê phòng trọ nhưng bị người bạn này đuổi đi.

Bị gia đình từ bỏ, giờ đến người bạn thân thiết nhất cũng hắt hủi khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.

"Nghe câu chuyện trớ trêu, tôi liên tục khuyên can, động viên em cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, khi xe đến chân cầu Thuận Phước, em đòi xuống và bảo không có tiền trả cước, chỉ có chiếc điện thoại đã xóa iCloud đưa lại cho tôi"- anh Vũ nhớ lại.

Chỉ trong vài giây, nhiều người đi đường cùng hợp lực giữ thanh niên kia khỏi rơi xuống cầu - Ảnh cắt từ clip

Linh tính có chuyện chẳng lành khi thấy hành khách xóa dữ liệu điện thoại và giao tài sản, anh Vũ không nhận điện thoại mà quyết định bám theo.

Anh Vũ kể: "Tôi nói không lấy tiền cước đâu nhưng thanh niên này nói anh không lấy thì em cũng bỏ. Khi thanh niên này lên cầu, tôi nhiều lần lôi lại, bảo lên xe tôi chở đi nhưng người này khăng khăng cho biết bản thân chỉ "đi bộ tập thể dục qua nhà bạn bên kia cầu".

Không yên tâm, anh Vũ lập tức nổ máy, bật đèn khẩn cấp rồi lái xe đi chậm rãi theo trên cầu Thuận Phước. Đồng thời, anh gọi điện báo cho lực lượng công an nhờ hỗ trợ.

Suốt đoạn đường dài gần 500m lên cầu, anh Vũ nhiều lần dừng xe, bước xuống khuyên nhủ nhưng thanh niên vẫn bước đi.

Bất ngờ, khi thấy nam thanh niên đột ngột tăng tốc chạy tới, quăng lại ví tiền cùng điện thoại rồi lao mình qua lan can cầu, anh Vũ lập tức nhấn phanh, lao ra như tên bắn.

"Người này đã phóng mình bay ra khỏi lan can. Trong khoảnh khắc cực kỳ nguy cấp, tôi chỉ kịp chồm tới túm chặt lấy áo. Nếu chậm chỉ một hai giây thôi là không thể giữ lại được"- anh Vũ kể.

Ngay lúc đó, một phụ nữ đi xe máy ngang qua liền dừng lại, thò tay qua lan can giữ chặt lấy chân nam thanh niên.

Anh Vũ hô to "Cứu! Cứu!", nhiều người đi đường lập tức tấp xe vào lề, cùng nhau hợp sức kéo nam thanh niên qua khỏi lan can an toàn.

Địa điểm xảy ra vụ việc trên cầu Thuận Phước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng" Sau khi được giải cứu, nam thanh niên được lực lượng công an đưa về trụ sở Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng chăm sóc và liên hệ gia đình ra bảo lãnh. Là tài xế có 16 năm kinh nghiệm lái xe công nghệ, anh Vũ cho biết anh chưa bao giờ gặp tình huống thót tim như sáng nay. Anh Vũ nói trong hoàn cảnh đó, ai thấy cũng sẽ hành động như anh.