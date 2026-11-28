CLB Công An TP.HCM (áo đỏ) trong trận thua Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: CAHCMFC

Tối 28-11, CLB Công An TP.HCM tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Bình Dương ở vòng 9 V-League 2026-2027.

Đội chủ nhà xuất trận đầy tự tin sau khi vừa thắng đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan) trên sân nhà ở Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2026-2027.

Điều này thể hiện rõ qua 2 bàn thắng của tiền đạo người Úc Jason Cummings ở phút thứ 9 và 38, đưa CLB Công An TP.HCM dẫn 2-0. Đội chủ nhà lẽ ra còn dẫn nhiều hơn nếu như tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức không đánh đầu dội xà ngang ở phút 28 sau đường chuyền của Jason Cummings.

Tuy nhiên, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện một cuộc ngược dòng ngoạn mục ở những phút bù giờ của hiệp một.

Phút 45+1, từ pha phối hợp bên cánh phải, Hà Châu Phi chuyền như đặt cho Julio Cesar bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ thủ môn Patrik Lê Giang, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Một phút sau, đến lượt Matheus Lucas ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Niềm vui chiến thắng của CLB Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: VPF

Sang hiệp 2, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chơi tốt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 58, thủ môn Lê Giang Patrik tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá cú sút của Luann Augusto trong pha đối mặt.

Nhưng càng về cuối, CLB Công An TP.HCM càng không thể giữ được thế trận và thua thêm nữa. Phút 79, Luann Augusto chuyền phản công lợi hại cho Thanh Long để cầu thủ này thoải mái dẫn bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Lê Giang Patrik, nâng tỉ số lên 3-2.

Chưa dừng tại đó, phút 90+6, Đào Quốc Gia để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện cho tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Minh Tâm bắt vô lê tung lưới CLB Công An TP.HCM, ấn định chiến thắng 4-2 đầy bất ngờ cho CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Chiến thắng thứ 3 kể từ đầu giải giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai có 9 điểm sau 9 trận, tạm đứng hạng 12/14 đội. Còn CLB Công An TP.HCM đứng hạng 9 với 10 điểm.